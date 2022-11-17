Giriş Tarihi: 17.11.2022 16:07
Güncelleme Tarihi: 17.11.2022
16:07
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den büyük sürpriz! Beşiktaş'ın gönderdiği ismi kadroya katıyorlar...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus önderliğinde hem ligde hem de Avrupa'da başarılı bir grafik çizen Fenerbahçe'de gözler yapılacak transferlere çevrildi. Stoper rotasyonunu genişletmek isteyen Portekizli teknik adam yerli isimlere yoğunlaşırken, Kaan Ayhan ve Samet Akaydın dışında sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte ayrıntılar...