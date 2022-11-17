Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus önderliğinde hem ligde hem de Avrupa'da başarılı bir grafik çizen Fenerbahçe'de gözler yapılacak transferlere çevrildi. Stoper rotasyonunu genişletmek isteyen Portekizli teknik adam yerli isimlere yoğunlaşırken, Kaan Ayhan ve Samet Akaydın dışında sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte ayrıntılar...