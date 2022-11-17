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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den büyük sürpriz! Beşiktaş'ın gönderdiği ismi kadroya katıyorlar...
Giriş Tarihi: 17.11.2022 16:07 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 16:07

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den büyük sürpriz! Beşiktaş'ın gönderdiği ismi kadroya katıyorlar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus önderliğinde hem ligde hem de Avrupa'da başarılı bir grafik çizen Fenerbahçe'de gözler yapılacak transferlere çevrildi. Stoper rotasyonunu genişletmek isteyen Portekizli teknik adam yerli isimlere yoğunlaşırken, Kaan Ayhan ve Samet Akaydın dışında sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den büyük sürpriz! Beşiktaş’ın gönderdiği ismi kadroya katıyorlar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus önderliğinde hem ligde hem de Avrupa'da başarılı bir grafik çizen Fenerbahçe'de gözler yapılacak transferlere çevrildi. Stoper rotasyonunu genişletmek isteyen Portekizli teknik adam yerli isimlere yoğunlaşırken, Kaan Ayhan ve Samet Akaydın dışında sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den büyük sürpriz! Beşiktaş’ın gönderdiği ismi kadroya katıyorlar...

Fenerbahçe, Ocak ayında kadrosuna stoper takviyesi yapmak istiyor. Sarı- Lacivertliler, yerli futbolcularla görüşmelerini sürdürüyor. Kadroda yabancı sayısının çokluğu, yönetimi şu an için yerli isimlere yöneltmiş durumda.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den büyük sürpriz! Beşiktaş’ın gönderdiği ismi kadroya katıyorlar...

ÖNCELİK SAMET'E VERİLDİ

Sarı-lacivertlilerde Adana Demirspor'da forma giyen ve gösterdiği başarılı performansla A Milli Takım'a yükselen Samet Akaydın listeye alındı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den büyük sürpriz! Beşiktaş’ın gönderdiği ismi kadroya katıyorlar...

28 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak bakarken, Adana Demirspor'un 3 milyon Euro'luk bonservis beklentisi var.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den büyük sürpriz! Beşiktaş’ın gönderdiği ismi kadroya katıyorlar...

KAAN AYHAN İSTENDİ ANCAK...

Sarı-lacivertliler, yaz ayında Kaan Ayhan için nabız yoklamış ancak Sassuola kulübü 7 milyon talep edince transferden çekilmişti.

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