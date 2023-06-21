Giriş Tarihi: 21.06.2023 15:30 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 15:35

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Ligde dengeleri değiştirecek hamle...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Jorge Jesus önderliğinde 80 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon için hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirlerken, bu yönde transfer için start verildi. Transfer sezonu başlamadan ilk olarak kadrosuna Ryan Kent'i katan Kanarya, ezeli rakibi Galatasaray'ın da talip olduğu oyuncuyu gündemine aldı ve atağa kalktı. İşte Süper Lig'de dengeleri değiştirecek bir transfere imza atacak olan Fenerbahçe transfer haberine ait tüm detaylar...