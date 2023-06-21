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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Ligde dengeleri değiştirecek hamle...
Giriş Tarihi: 21.06.2023 15:30 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 15:35

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Ligde dengeleri değiştirecek hamle...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Jorge Jesus önderliğinde 80 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon için hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirlerken, bu yönde transfer için start verildi. Transfer sezonu başlamadan ilk olarak kadrosuna Ryan Kent'i katan Kanarya, ezeli rakibi Galatasaray'ın da talip olduğu oyuncuyu gündemine aldı ve atağa kalktı. İşte Süper Lig'de dengeleri değiştirecek bir transfere imza atacak olan Fenerbahçe transfer haberine ait tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı! Ligde dengeleri değiştirecek hamle...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Jorge Jesus önderliğinde 80 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon için hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirlerken, bu yönde transfer için start verildi. Transfer sezonu başlamadan ilk olarak kadrosuna Ryan Kent'i katan Kanarya, ezeli rakibi Galatasaray'ın da talip olduğu oyuncuyu gündemine aldı ve atağa kalktı. İşte Süper Lig'de dengeleri değiştirecek bir transfere imza atacak olan Fenerbahçe transfer haberine ait tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı! Ligde dengeleri değiştirecek hamle...

Fenerbahçe, Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Jorge Jesus önderliğinde 80 puanla 2. sırada tamamladı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı! Ligde dengeleri değiştirecek hamle...

Ziraat Türkiye Kupası finalinde ise Başakşehir'i Michy Batshuayi'nin attığı goller ile deviren Kanarya, 9 yıllık kupa hasretine son verdi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı! Ligde dengeleri değiştirecek hamle...

Yeni sezon için de kadrosuna birçok alan için takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, transfer için de start verdi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı! Ligde dengeleri değiştirecek hamle...

Sarı-lacivertli ekipte ise gündemin bir diğer önemli maddesi yeni teknik direktörün kim olacağı olarak görülüyor.

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