Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den Ryan Kent sonrası 2. bomba! İstanbul’a geldi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezonu Süper Lig'de 2. sırada bitiren, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus ile yollarını ayırmıştı. Yeni hocayı henüz belirlememesine karşın transferlere başlayan ve ilk olarak Rangers'tan Ryan Kent ile 4 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler taraftarlarını mutlu etmişti. Fenerbahçe, Ryan Kent sonrası ikinci bombayı patlatmaya hazırlanıyor. İşte tüm detaylar...