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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den Ryan Kent sonrası 2. bomba! İstanbul'a geldi...
Giriş Tarihi: 13.06.2023 12:03 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 12:03

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den Ryan Kent sonrası 2. bomba! İstanbul'a geldi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezonu Süper Lig'de 2. sırada bitiren, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus ile yollarını ayırmıştı. Yeni hocayı henüz belirlememesine karşın transferlere başlayan ve ilk olarak Rangers'tan Ryan Kent ile 4 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler taraftarlarını mutlu etmişti. Fenerbahçe, Ryan Kent sonrası ikinci bombayı patlatmaya hazırlanıyor. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den Ryan Kent sonrası 2. bomba! İstanbul’a geldi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezonu Süper Lig'de 2. sırada bitiren, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus ile yollarını ayırmıştı. Yeni hocayı henüz belirlememesine karşın transferlere başlayan ve ilk olarak Rangers'tan Ryan Kent ile 4 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler taraftarlarını mutlu etmişti. Fenerbahçe, Ryan Kent sonrası ikinci bombayı patlatmaya hazırlanıyor. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den Ryan Kent sonrası 2. bomba! İstanbul’a geldi...

Süper Lig şampiyonluğunu kaçıran ancak 10 yıllık Türkiye Kupası özlemine son veren Fenerbahçe'de yeni sezon için düğmeye basıldı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den Ryan Kent sonrası 2. bomba! İstanbul’a geldi...

SABAH Spor'un 28 Mayıs'ta okurlarına duyurduğu Ryan Kent transferi dün kulüp tarafından resmen açıklandı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den Ryan Kent sonrası 2. bomba! İstanbul’a geldi...

FENERBAHÇE TRANSFERİ DUYURDU

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Kulübümüz, Rangers ile sözleşmesi sona eren Ryan Kent ile 4 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Resmi sözleşme, oyuncumuzun sezon başı kampı için ülkemize geldiğinde yapılacak sağlık kontrollerinin ardından imzalanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den Ryan Kent sonrası 2. bomba! İstanbul’a geldi...

"TRANSFER OLDUĞUM İÇİN ONUR DUYUYORUM"

Kulübün sosyal medyadan paylaştığı videoda Kent, "Tüm Fenerbahçe taraftarlarına merhabalar. Ben Ryan Kent. Öncelikle kulübümüz için kupanın kazanılmasında pay sahibi olan tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Fenerbahçe'ye transfer olduğum için büyük onur duyuyorum.

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