Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz transfer! İkinci Crespo geliyor, çılgın gelir beklentisi...
Giriş Tarihi: 27.03.2023 08:48 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 08:48

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz transfer! İkinci Crespo geliyor, çılgın gelir beklentisi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Milli ara dönüşünde Beşiktaş'la derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürürken, yönetim de bir yandan yeni sezonun transfer çalışmaları için yoğun mesai harcıyor. Teknik direktör Jorge Jesus geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaparken, sarı-lacivertliler sürpriz bir transfer için girişimlerini hızlandırdı. İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den sürpriz transfer! İkinci Crespo geliyor, çılgın gelir beklentisi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Milli ara dönüşünde Beşiktaş'la derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürürken, yönetim de bir yandan yeni sezonun transfer çalışmaları için yoğun mesai harcıyor. Teknik direktör Jorge Jesus geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaparken, sarı-lacivertliler sürpriz bir transfer için girişimlerini hızlandırdı. İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den sürpriz transfer! İkinci Crespo geliyor, çılgın gelir beklentisi...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa odaklanan Fenerbahçe, çalışmalarını bu doğrultuda yoğun bir şekilde sürdürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den sürpriz transfer! İkinci Crespo geliyor, çılgın gelir beklentisi...

Sarı-lacivertlilerde gündemi en çok meşgul eden konulardan biri, teknik direktör Jorge Jesus'un takımda kalıp kalmayacağıydı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den sürpriz transfer! İkinci Crespo geliyor, çılgın gelir beklentisi...

JESUS: TEK ODAĞIM FENERBAHÇE!

Portekiz basınına açıklamalarda bulunan Jesus, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi ile ilgili olarak çok sayıda iddia ortaya atıldığını ancak kendisinin şu anda F.Bahçe'ye odaklandığını belirtti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den sürpriz transfer! İkinci Crespo geliyor, çılgın gelir beklentisi...

Konuyla ilgili Jesus, "Benim mukavelem sezon sonunda bitiyor. Bilgim dışında pek çok haber yer alıyor. Şu anda tek düşüncem, takımının başarısı. Önümüzde kazanılmayı bekleyen bir Beşiktaş derbisi var. Ülke Milli Takımları'na giden oyuncuların durumunu yakından izliyoruz.

SON DAKİKA