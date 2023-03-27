Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den sürpriz transfer! İkinci Crespo geliyor, çılgın gelir beklentisi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Milli ara dönüşünde Beşiktaş'la derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürürken, yönetim de bir yandan yeni sezonun transfer çalışmaları için yoğun mesai harcıyor. Teknik direktör Jorge Jesus geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaparken, sarı-lacivertliler sürpriz bir transfer için girişimlerini hızlandırdı. İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları...