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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz transfer! İngiltere'den bedavaya geliyor
Giriş Tarihi: 30.04.2023 17:26 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023 17:27

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'den sürpriz transfer! İngiltere'den bedavaya geliyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sivasspor'u deplasmanda 3-1 yenerek maç fazlasıyla Galatasaray'la arasındaki puan farkını 3'e düşüren Fenerbahçe'de moraller yükselirken, yönetim bir yandan da transfer için yoğun mesai harcıyor. Rangers'tan Ryan Kent'i gündemine alan sarı-lacivertlilerde sürpriz bir isim gündeme geldi. Fenerbahçe, genç yıldızı İngiltere'den bedavaya transfer edecek. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den sürpriz transfer! İngiltere’den bedavaya geliyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sivasspor'u deplasmanda 3-1 yenerek maç fazlasıyla Galatasaray'la arasındaki puan farkını 3'e düşüren Fenerbahçe'de moraller yükselirken, yönetim bir yandan da transfer için yoğun mesai harcıyor. Rangers'tan Ryan Kent'i gündemine alan sarı-lacivertlilerde sürpriz bir isim gündeme geldi. Fenerbahçe, genç yıldızı İngiltere'den bedavaya transfer edecek. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den sürpriz transfer! İngiltere’den bedavaya geliyor

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'u deplasmanda 3-1 yenen Fenerbahçe şampiyonluk yolunda kritik bir virajı kayıpsız döndü.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den sürpriz transfer! İngiltere’den bedavaya geliyor

Ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya bir zirve yarışı veren sarı-lacivertliler, 2023/2024 sezonu için çalışmalarına hız verdi.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den sürpriz transfer! İngiltere’den bedavaya geliyor

Teknik direktör Jorge Jesus'un geleceğinin belirsizliğini koruduğu Fenerbahçe, kadrosunda önemli değişiklikler yapacak.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den sürpriz transfer! İngiltere’den bedavaya geliyor

ÖNCELİK KANAT TRANSFERİ

Hızlı bir ara transfer dönemi geçirecek olan Kanarya, eksik bölgelere yapacağı takviyelerle yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeyi hedefliyor.

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