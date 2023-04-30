Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sivasspor'u deplasmanda 3-1 yenerek maç fazlasıyla Galatasaray'la arasındaki puan farkını 3'e düşüren Fenerbahçe'de moraller yükselirken, yönetim bir yandan da transfer için yoğun mesai harcıyor. Rangers'tan Ryan Kent'i gündemine alan sarı-lacivertlilerde sürpriz bir isim gündeme geldi. Fenerbahçe, genç yıldızı İngiltere'den bedavaya transfer edecek. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...