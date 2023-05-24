Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den transferde büyük bomba! Manchester United’dan geliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezonki hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Hem iç hem de dış transferde yoğun mesai harcayan sarı-lacivertlilerin gündemine sürpriz bir isim geldi. Fenerbahçe, Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızını kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...