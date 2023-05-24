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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den transferde büyük bomba! Manchester United'dan geliyor...
Giriş Tarihi: 24.05.2023 18:05 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 18:05

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den transferde büyük bomba! Manchester United'dan geliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezonki hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Hem iç hem de dış transferde yoğun mesai harcayan sarı-lacivertlilerin gündemine sürpriz bir isim geldi. Fenerbahçe, Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızını kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den transferde büyük bomba! Manchester United’dan geliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezonki hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Hem iç hem de dış transferde yoğun mesai harcayan sarı-lacivertlilerin gündemine sürpriz bir isim geldi. Fenerbahçe, Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızını kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den transferde büyük bomba! Manchester United’dan geliyor...

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğu rakiplerine kaptırmak istemeyen Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürürken, Avrupa'nın konuşacağı bir transfer için adım atacak.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den transferde büyük bomba! Manchester United’dan geliyor...

Yeni sezon içinde; Wilfired Zaha, Ryan Kent ve Divock Origi ve Dominik Livakovic gibi isimleri gündemine alan sarı-lacivertliler, bir yandan da iç transferde hareketli günler yaşıyordu.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den transferde büyük bomba! Manchester United’dan geliyor...

9 İSİM GİDİYOR

Gelecek sezon kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe, tam 9 isim belirlemişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den transferde büyük bomba! Manchester United’dan geliyor...

Fenerbahçe; Berisha, Bruma, Rossi, Osayi-Samuel, Joao Pedro, Joshua King, Gustavo Henrique ve Crespo ile kesin olarak yollarını ayırma kararı almıştı.

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