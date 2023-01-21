JESUS SOL BEK İSTEDİ

Teknik direktör Jorge Jesus da transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Takıma bir oyuncu daha katmak isterdim. Takımımızda sadece 1 sol bek var, Ferdi bu sezon sadece orada oynadı. Lincoln de orada var ama onun da orjinal pozisyonu değil.