Giriş Tarihi: 21.01.2023 12:46
Güncelleme Tarihi: 21.01.2023
12:46
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den transferde büyük sürpriz! Dün bonservisi alındı, takasta kullanılacak...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, devre arasında Samet Akaydın'ı transfer edip Bruma'nın da bonservisini almıştı. Teknik direktör Jorge Jesus transfer talebini açıklarken, sarı-lacivertlilerden dengeleri değiştirecek bir hamle geldi. Fenerbahçe, bonservisini henüz dün aldığı Bruma'yı gönderebilir. İşte tüm detaylar...