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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den transferde büyük sürpriz! Dün bonservisi alındı, takasta kullanılacak...
Giriş Tarihi: 21.01.2023 12:46 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 12:46

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den transferde büyük sürpriz! Dün bonservisi alındı, takasta kullanılacak...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, devre arasında Samet Akaydın'ı transfer edip Bruma'nın da bonservisini almıştı. Teknik direktör Jorge Jesus transfer talebini açıklarken, sarı-lacivertlilerden dengeleri değiştirecek bir hamle geldi. Fenerbahçe, bonservisini henüz dün aldığı Bruma'yı gönderebilir. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den transferde büyük sürpriz! Dün bonservisi alındı, takasta kullanılacak...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, devre arasında Samet Akaydın'ı transfer edip Bruma'nın da bonservisini almıştı. Teknik direktör Jorge Jesus transfer talebini açıklarken, sarı-lacivertlilerden dengeleri değiştirecek bir hamle geldi. Fenerbahçe, bonservisini henüz dün aldığı Bruma'yı gönderebilir. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den transferde büyük sürpriz! Dün bonservisi alındı, takasta kullanılacak...

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen ve Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Ümraniyespor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den transferde büyük sürpriz! Dün bonservisi alındı, takasta kullanılacak...

Savunmasını Adana Demirspor'dan Samet Akaydın ile güçlendiren sarı-lacivertliler, dün sürpriz bir hamle yapmıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den transferde büyük sürpriz! Dün bonservisi alındı, takasta kullanılacak...

Fenerbahçe, sezon başında PSV'den kiraladığı ancak yabancı kontenjanı nedeniyle lisansını çıkaramadığı Bruma'nın bonservisini 4 milyon 250 bin Euro karşılığında almıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den transferde büyük sürpriz! Dün bonservisi alındı, takasta kullanılacak...

JESUS SOL BEK İSTEDİ

Teknik direktör Jorge Jesus da transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Takıma bir oyuncu daha katmak isterdim. Takımımızda sadece 1 sol bek var, Ferdi bu sezon sadece orada oynadı. Lincoln de orada var ama onun da orjinal pozisyonu değil.

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