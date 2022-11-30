Giriş Tarihi: 30.11.2022 13:31
Güncelleme Tarihi: 30.11.2022
13:31
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den transferde dev atak! Tam 8 isim...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dünya Kupası için verilen araya Süper Lig'in lideri olarak giren Fenerbahçe, devre arasında da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını tüm hızla devam ettiriyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un transfer istediği bölgeler ortaya çıkarken, tam 8 isimle görüşmeler başladı. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...