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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den transferde dev atak! Tam 8 isim...
Giriş Tarihi: 30.11.2022 13:31 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 13:31

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den transferde dev atak! Tam 8 isim...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dünya Kupası için verilen araya Süper Lig'in lideri olarak giren Fenerbahçe, devre arasında da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını tüm hızla devam ettiriyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un transfer istediği bölgeler ortaya çıkarken, tam 8 isimle görüşmeler başladı. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den transferde dev atak! Tam 8 isim...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dünya Kupası için verilen araya Süper Lig'in lideri olarak giren Fenerbahçe, devre arasında da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını tüm hızla devam ettiriyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un transfer istediği bölgeler ortaya çıkarken, tam 8 isimle görüşmeler başladı. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den transferde dev atak! Tam 8 isim...

Süper Lig'de Dünya Kupası arasına lider giren Fenerbahçe, Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda takımı takviye etmek istiyor. Portekizli teknik direktör, stoper ve sol beke transfer istedi.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den transferde dev atak! Tam 8 isim...

Fenerbahçe'de bu transferler için çalışmalar başlarken, hem yerli hem de yabancı birçok isim listeye eklendi ve görüşmeler başladı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den transferde dev atak! Tam 8 isim...

Sarı-lacivertlilerin bu bölgeler için tam 8 adayının olduğu ortaya çıktı. İşte o isimler ve yaşanan gelişmeler;

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den transferde dev atak! Tam 8 isim...

Çağlar Söyüncü gelir mi?

Sakatlıklar yüzünden stoperde sorun yaşayan Fenerbahçe'nin önünde Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü ihtimali belirdi. Sezon sonu serbest kalacak futbolcu Premier Lig ekebiyle sözleşmesini yenilemedi ve sezonun büyük bölümünde oynamadı.

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