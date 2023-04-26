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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den transferde tarihi adım! 4 dünya yıldızı birden geliyor...
Giriş Tarihi: 26.04.2023 15:42 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 15:42

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den transferde tarihi adım! 4 dünya yıldızı birden geliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe, 31. hafta maçında İstanbulspor'la Kadıköy'de 3-3 berabere kaldı ve çok kritik 2 puan kaybetti. Hem camia hem de taraftarlar bu sonucun ardından hayal kırıklığı yaşarken yönetim, yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, dünya çapında ses getirecek tam 4 ismi kadrosuna katacak. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den transferde tarihi adım! 4 dünya yıldızı birden geliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe, 31. hafta maçında İstanbulspor'la Kadıköy'de 3-3 berabere kaldı ve çok kritik 2 puan kaybetti. Hem camia hem de taraftarlar bu sonucun ardından hayal kırıklığı yaşarken yönetim, yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, dünya çapında ses getirecek tam 4 ismi kadrosuna katacak. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den transferde tarihi adım! 4 dünya yıldızı birden geliyor...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor ile sahasında 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de moraller bozuk...

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den transferde tarihi adım! 4 dünya yıldızı birden geliyor...

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'e puan kaybettiği haftada önemli bir fırsatı tepen sarı-lacivertliler büyük hayal kırıklığı yaşarken, teknik direktör Jorge Jesus da tepkilerden nasibini almıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den transferde tarihi adım! 4 dünya yıldızı birden geliyor...

Portekizli teknik adamla sezon sonunda yola devam edip etmeyeceği belli olmayan Fenerbahçe, buna karşın yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den transferde tarihi adım! 4 dünya yıldızı birden geliyor...

BİRÇOK İSİMLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, sezon sonunda dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katmayı planlıyor.

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