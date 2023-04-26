Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den transferde tarihi adım! 4 dünya yıldızı birden geliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe, 31. hafta maçında İstanbulspor'la Kadıköy'de 3-3 berabere kaldı ve çok kritik 2 puan kaybetti. Hem camia hem de taraftarlar bu sonucun ardından hayal kırıklığı yaşarken yönetim, yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, dünya çapında ses getirecek tam 4 ismi kadrosuna katacak. İşte tüm ayrıntılar...