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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den Zaha'yı gölgede bırakacak çalım! Okan Buruk'un gözbebeğini alıyorlar...
Giriş Tarihi: 24.07.2023 11:01 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 11:01

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den Zaha'yı gölgede bırakacak çalım! Okan Buruk'un gözbebeğini alıyorlar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Edin Dzeko, Dusan Tadic, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Sebastian Szymanski gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bir yandan da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Zimbru Chisinau ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, uzun süredir peşinden koştuğu Wilfried Zaha'yı Galatasaray'a kaptırmıştı. Fenerbahçe, Zaha'yı gölgede bırakacak bir transfer çalımını Galatasaray'a atmaya hazırlanıyor. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den Zaha’yı gölgede bırakacak çalım! Okan Buruk’un gözbebeğini alıyorlar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Edin Dzeko, Dusan Tadic, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Sebastian Szymanski gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bir yandan da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Zimbru Chisinau ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, uzun süredir peşinden koştuğu Wilfried Zaha'yı Galatasaray'a kaptırmıştı. Fenerbahçe, Zaha'yı gölgede bırakacak bir transfer çalımını Galatasaray'a atmaya hazırlanıyor. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den Zaha’yı gölgede bırakacak çalım! Okan Buruk’un gözbebeğini alıyorlar...

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Zimbru Chisinau ile karşılaşacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürürken, transfer için de ciddi mesai harcıyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den Zaha’yı gölgede bırakacak çalım! Okan Buruk’un gözbebeğini alıyorlar...

Uzun süre Wilfried Zaha transferi için uğraş veren sarı-lacivertlilere ezeli rakibi Galatasaray transfer çalımı atmış ve tecrübeli yıldızı İstanbul'a getirmişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den Zaha’yı gölgede bırakacak çalım! Okan Buruk’un gözbebeğini alıyorlar...

YENİ HEDEF ADAMA TRAORE

Zaha transferinden istediğini alamayan Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda görmek istediği Adama Traore için temaslarını sıklaştırmıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den Zaha’yı gölgede bırakacak çalım! Okan Buruk’un gözbebeğini alıyorlar...

Sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki İspanyol yıldızın menajerini hafta içinde İstanbul'a davet etmişti.

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