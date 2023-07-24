Giriş Tarihi: 24.07.2023 11:01
Güncelleme Tarihi: 24.07.2023
11:01
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den Zaha'yı gölgede bırakacak çalım! Okan Buruk'un gözbebeğini alıyorlar...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Edin Dzeko, Dusan Tadic, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Sebastian Szymanski gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bir yandan da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Zimbru Chisinau ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, uzun süredir peşinden koştuğu Wilfried Zaha'yı Galatasaray'a kaptırmıştı. Fenerbahçe, Zaha'yı gölgede bırakacak bir transfer çalımını Galatasaray'a atmaya hazırlanıyor. İşte tüm ayrıntılar...