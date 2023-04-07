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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçelileri yıkan ayrılık! Sözleşmesini feshediyor! Yeni takımı...
Giriş Tarihi: 07.04.2023 09:37 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 10:46

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçelileri yıkan ayrılık! Sözleşmesini feshediyor! Yeni takımı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselerek taraftarlarının gönlünü alan Fenerbahçe, yeni sezonun kadro yapılanması için yoğun mesaisine devam ediyor. İrlandalı forvet Chiedozie Ogbene ile yakından ilgilenen sarı-lacivertlilerde taraftarları hayal kırıklığına uğratacak bir ayrılık gelişmesi yaşandı. Sözleşmesini feshedecek yıldız ismin yeni takımı belli oldu. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçelileri yıkan ayrılık! Sözleşmesini feshediyor! Yeni takımı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselerek taraftarlarının gönlünü alan Fenerbahçe, yeni sezonun kadro yapılanması için yoğun mesaisine devam ediyor. Bazı isimlerle görüşmeler yapan, bazı isimleri de yakından takip eden sarı-lacivertlilerde taraftarları hayal kırıklığına uğratacak bir ayrılık gelişmesi yaşandı. Sözleşmesini feshedecek yıldız ismin yeni takımı belli oldu. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçelileri yıkan ayrılık! Sözleşmesini feshediyor! Yeni takımı...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk şansını zora sokan ancak Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u eleyerek yarı finale yükselen Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını devam ettiriyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçelileri yıkan ayrılık! Sözleşmesini feshediyor! Yeni takımı...

Önümüzdeki sezonun kadro planlamasında gidecek isimleri belirlemeye çalışan sarı-lacivertliler, listesinde yer alan oyuncular için de yavaş yavaş somut adımlar atmaya başlamıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçelileri yıkan ayrılık! Sözleşmesini feshediyor! Yeni takımı...

BİRÇOK TAKIM İLGİLENİYOR

İngiliz basını, sarı-lacivertlilerin İrlanda'nın kanat forveti Chiedozie Ogbene'yi tribünden izlediğini sayfalarına taşımıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçelileri yıkan ayrılık! Sözleşmesini feshediyor! Yeni takımı...

Haberde ayrıca oyuncuyu Middlesbrough, Swansea City ve Millwall ve Club Brugge gibi takımların da takip ettiği belirtilmişti.

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