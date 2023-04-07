Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçelileri yıkan ayrılık! Sözleşmesini feshediyor! Yeni takımı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselerek taraftarlarının gönlünü alan Fenerbahçe, yeni sezonun kadro yapılanması için yoğun mesaisine devam ediyor. Bazı isimlerle görüşmeler yapan, bazı isimleri de yakından takip eden sarı-lacivertlilerde taraftarları hayal kırıklığına uğratacak bir ayrılık gelişmesi yaşandı. Sözleşmesini feshedecek yıldız ismin yeni takımı belli oldu. İşte tüm ayrıntılar...