Giriş Tarihi: 07.04.2023 09:37
Güncelleme Tarihi: 07.04.2023
10:46
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçelileri yıkan ayrılık! Sözleşmesini feshediyor! Yeni takımı...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselerek taraftarlarının gönlünü alan Fenerbahçe, yeni sezonun kadro yapılanması için yoğun mesaisine devam ediyor. İrlandalı forvet Chiedozie Ogbene ile yakından ilgilenen sarı-lacivertlilerde taraftarları hayal kırıklığına uğratacak bir ayrılık gelişmesi yaşandı. Sözleşmesini feshedecek yıldız ismin yeni takımı belli oldu. İşte tüm ayrıntılar...