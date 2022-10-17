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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin parlayan yıldızına dünya devleri talip oldu! Devre arasında...
Giriş Tarihi: 17.10.2022 10:38 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 10:38

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin parlayan yıldızına dünya devleri talip oldu! Devre arasında...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, 10. hafta mücadelesinde Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak. Sakat oyuncularının fazlalığı nedeniyle sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, deplasmandaki performansıyla hayal kırıklığı yaşamıştı. Kritik maç öncesi Fenerbahçe'de dikkat çeken transfer gelişmeleri yaşandı ve dünya devleri, sarı-lacivertlilerin yıldızının peşine düştü. İşte tüm ayrıntılar...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’nin parlayan yıldızına dünya devleri talip oldu! Devre arasında...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, 10. hafta mücadelesinde Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak. Sakat oyuncularının fazlalığı nedeniyle sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, deplasmandaki performansıyla hayal kırıklığı yaşamıştı. Kritik maç öncesi Fenerbahçe'de dikkat çeken transfer gelişmeleri yaşandı ve dünya devleri, sarı-lacivertlilerin yıldızının peşine düştü. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’nin parlayan yıldızına dünya devleri talip oldu! Devre arasında...

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe tüm hazırlıklarını tamamlarken, bu sezonun parlayan yıldızına dünya devleri talip oldu.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’nin parlayan yıldızına dünya devleri talip oldu! Devre arasında...

Bugün Başkent'te Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda oynadığı maçlarda zorlanıyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’nin parlayan yıldızına dünya devleri talip oldu! Devre arasında...

Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde 8 müsabakaya çıkarken, bunların 3'ünü dış sahada oynadı. İlk maçında Kasımpaşa'yı 6-0 yenen Kanarya, sonrasında ise gol yollarında suskun kaldı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’nin parlayan yıldızına dünya devleri talip oldu! Devre arasında...

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında deplasmanda sahadan 1-0 yenik ayrılırken, Dolmabahçe'deki derbide ise Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı.

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