Giriş Tarihi: 17.10.2022 10:38
Güncelleme Tarihi: 17.10.2022
10:38
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin parlayan yıldızına dünya devleri talip oldu! Devre arasında...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, 10. hafta mücadelesinde Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak. Sakat oyuncularının fazlalığı nedeniyle sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, deplasmandaki performansıyla hayal kırıklığı yaşamıştı. Kritik maç öncesi Fenerbahçe'de dikkat çeken transfer gelişmeleri yaşandı ve dünya devleri, sarı-lacivertlilerin yıldızının peşine düştü. İşte tüm ayrıntılar...