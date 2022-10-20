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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin yıldızını paylaşamıyorlar! Bir dünya devi daha İstanbul'a geliyor...
Giriş Tarihi: 20.10.2022 13:39 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 13:39

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin yıldızını paylaşamıyorlar! Bir dünya devi daha İstanbul'a geliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, bu sezon gösterdiği performansla şampiyonluk yolundaki rakiplerine ciddi bir mesaj verdi. Birçok oyuncusu kariyerlerinin en formda dönemlerini geçirirken bir dünya devi daha, sarı-lacivertlilerin yıldızına talip oldu. Dev ekip, başarılı futbolcu için İstanbul'a gözlemci yollayacak ve transfer için somut adımlar atacak. İşte detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’nin yıldızını paylaşamıyorlar! Bir dünya devi daha İstanbul’a geliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, bu sezon gösterdiği performansla şampiyonluk yolundaki rakiplerine ciddi bir mesaj verdi. Birçok oyuncusu kariyerlerinin en formda dönemlerini geçirirken bir dünya devi daha, sarı-lacivertlilerin yıldızına talip oldu. Dev ekip, başarılı futbolcu için İstanbul'a gözlemci yollayacak ve transfer için somut adımlar atacak. İşte detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’nin yıldızını paylaşamıyorlar! Bir dünya devi daha İstanbul’a geliyor...

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü'nü 3-0 yenen Fenerbahçe, ligde 2. sıraya yerleşti ve şampiyonluk yolunda bir virajı daha kayıpsız atlattı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’nin yıldızını paylaşamıyorlar! Bir dünya devi daha İstanbul’a geliyor...

Kaydettiği 28 golle açık ara ligin en golcü takımı olan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi gruplarında da 8 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’nin yıldızını paylaşamıyorlar! Bir dünya devi daha İstanbul’a geliyor...

Bu sezonki performansıyla büyük övgü toplayan Fenerbahçe'nin birçok oyuncusu da beklenenin üzerine çıkmayı başardı ve Avrupa ekiplerinin dikkatini çekti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’nin yıldızını paylaşamıyorlar! Bir dünya devi daha İstanbul’a geliyor...

AVRUPA DEVLERİ YILDIZ İSİMLERİN PEŞİNDE

Enner Valenica, İrfan Can Kahveci, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu gibi isimler kariyerlerinin en iyi dönemlerinden birini geçirirken, bu isimlerden bir diğeri de Miguel Crespo oldu.

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