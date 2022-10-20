Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, bu sezon gösterdiği performansla şampiyonluk yolundaki rakiplerine ciddi bir mesaj verdi. Birçok oyuncusu kariyerlerinin en formda dönemlerini geçirirken bir dünya devi daha, sarı-lacivertlilerin yıldızına talip oldu. Dev ekip, başarılı futbolcu için İstanbul'a gözlemci yollayacak ve transfer için somut adımlar atacak. İşte detaylar...