Giriş Tarihi: 20.10.2022 13:39
Güncelleme Tarihi: 20.10.2022
13:39
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin yıldızını paylaşamıyorlar! Bir dünya devi daha İstanbul'a geliyor...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, bu sezon gösterdiği performansla şampiyonluk yolundaki rakiplerine ciddi bir mesaj verdi. Birçok oyuncusu kariyerlerinin en formda dönemlerini geçirirken bir dünya devi daha, sarı-lacivertlilerin yıldızına talip oldu. Dev ekip, başarılı futbolcu için İstanbul'a gözlemci yollayacak ve transfer için somut adımlar atacak. İşte detaylar...