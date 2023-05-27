Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye 25 milyon Euro’luk müjde! Kimse beklemiyordu, yönetimin kararı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen ve Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, gelecek sezonun da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosuna önemli yıldızları katmak isteyen sarı-lacivertliler görüşmelerini devam ettirirken, transferde flaş bir gelişme yaşandı. Dünya devi, Fenerbahçe'nin yıldızı için 25 milyon Euro'dan fazla bir miktarı gözden çıkardı. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...