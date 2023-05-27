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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye 25 milyon Euro'luk müjde! Kimse beklemiyordu, yönetimin kararı...
Giriş Tarihi: 27.05.2023 09:47 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 09:47

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye 25 milyon Euro'luk müjde! Kimse beklemiyordu, yönetimin kararı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen ve Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, gelecek sezonun da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosuna önemli yıldızları katmak isteyen sarı-lacivertliler görüşmelerini devam ettirirken, transferde flaş bir gelişme yaşandı. Dünya devi, Fenerbahçe'nin yıldızı için 25 milyon Euro'dan fazla bir miktarı gözden çıkardı. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye 25 milyon Euro’luk müjde! Kimse beklemiyordu, yönetimin kararı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen ve Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, gelecek sezonun da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosuna önemli yıldızları katmak isteyen sarı-lacivertliler görüşmelerini devam ettirirken, transferde flaş bir gelişme yaşandı. Dünya devi, Fenerbahçe'nin yıldızı için 25 milyon Euro'dan fazla bir miktarı gözden çıkardı. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye 25 milyon Euro’luk müjde! Kimse beklemiyordu, yönetimin kararı...

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ihtimali Galatasaray'ın kaybına bağlı olan Fenerbahçe, şimdiden gelecek sezonun kadro planlamasını yapmaya başladı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye 25 milyon Euro’luk müjde! Kimse beklemiyordu, yönetimin kararı...

Hem iç transferde hem de dış transferde birçok isimle görüşmeler yapan sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye 25 milyon Euro’luk müjde! Kimse beklemiyordu, yönetimin kararı...

VAN DE BEEK KİRALANACAK

Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, Manchester United'ın kapısını çalıp Donny van de Beek için kiralama teklifi yapacağı ifade edilmişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye 25 milyon Euro’luk müjde! Kimse beklemiyordu, yönetimin kararı...

OXLADE-CHAMBERLAIN'E UZUN SÜRELİ SÖZLEŞME

Sarı-Lacivertliler'in İngiltere'deki diğer durağının ise Liverpool olması ve Alex Oxlade-Chamberlain'e teklif yapması bekleniyordu.

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