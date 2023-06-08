Giriş Tarihi: 08.06.2023 13:52 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 13:52

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye 4 dünya yıldızı birden! O isim için G.Saray da devreye girmişti...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Böylelikle sarı-lacivertli ekibin şampiyonluk hasreti 9 yıla çıkarken, gözler bir yandan da Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak finale çevrilmiş durumda. Yeni sezon içinde transfer çalışmalarına başlayan Kanarya, 4 yıldız ismin transferi için düğmeye basarken, o isim için Galatasaray'ın da devrede olduğu ifade edildi. İşte o yıldız isimler ve tüm detaylar...