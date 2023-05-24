Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye Dominik Livakovic transferinde kötü haber! Dünya devi talip oldu...

Süper Lig'de son düzlüğe 74 puanla lider Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada giren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig şampiyonluğu ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere iki alanda da şampiyonluk için yarışını sürdürürken, bu hafta Galatasaray'ın Ankaragücü'nü mağlup etmesi durumunda şampiyonluğu kaybetmiş olacak. Sarı-lacivertli ekip, bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarına başlarken, gündemine aldığı yıldız kaleci Dominik Livakovic transferinde kötü haber geldi. Dünya devi Hırvat kalecinin transferi noktasında Kanarya'ya rakip oldu. İşte o takım ve tüm detaylar...