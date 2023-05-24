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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Dominik Livakovic transferinde kötü haber! Dünya devi talip oldu...
Giriş Tarihi: 24.05.2023 17:57 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 17:57

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Dominik Livakovic transferinde kötü haber! Dünya devi talip oldu...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de son düzlüğe 74 puanla lider Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada giren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig şampiyonluğu ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere iki alanda da şampiyonluk için yarışını sürdürürken, bu hafta Galatasaray'ın Ankaragücü'nü mağlup etmesi durumunda şampiyonluğu kaybetmiş olacak. Sarı-lacivertli ekip, bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarına başlarken, gündemine aldığı yıldız kaleci Dominik Livakovic transferinde kötü haber geldi. Dünya devi Hırvat kalecinin transferi noktasında Kanarya'ya rakip oldu. İşte o takım ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye Dominik Livakovic transferinde kötü haber! Dünya devi talip oldu...

Süper Lig'de son düzlüğe 74 puanla lider Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada giren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig şampiyonluğu ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere iki alanda da şampiyonluk için yarışını sürdürürken, bu hafta Galatasaray'ın Ankaragücü'nü mağlup etmesi durumunda şampiyonluğu kaybetmiş olacak. Sarı-lacivertli ekip, bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarına başlarken, gündemine aldığı yıldız kaleci Dominik Livakovic transferinde kötü haber geldi. Dünya devi Hırvat kalecinin transferi noktasında Kanarya'ya rakip oldu. İşte o takım ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye Dominik Livakovic transferinde kötü haber! Dünya devi talip oldu...

Süper Lig'de son düzlüğe girerken 74 puana lider Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada bulunan Fenerbahçe'nin de şampiyonluk umudu günden güne azalıyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye Dominik Livakovic transferinde kötü haber! Dünya devi talip oldu...

Yeni sezona Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile başlayan Kanarya, iyi bir başlangıç yapsa da daha sonra kötü gidişata engel olamadı ve liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye Dominik Livakovic transferinde kötü haber! Dünya devi talip oldu...

Avrupa sahnesi de iyi bir başlangıç yapan Sarı-lacivertli ekip, Dinamo Kiev, Aek ve Rennes'in bulunduğu gruptan lider olarak çıkmıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye Dominik Livakovic transferinde kötü haber! Dünya devi talip oldu...

Son 16 turunda ise İspanyol temsilcisi Sevilla ile karşılaşan Fenerbahçe, iki karşılaşmada da iyi bir mücadele sergilese de elenerek Avrupa Ligi'ne veda etti.

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