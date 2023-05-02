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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Jorge Jesus müjdesi! Verdiği karar taraftarı sevindirecek...
Giriş Tarihi: 02.05.2023 14:05 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 14:05

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Jorge Jesus müjdesi! Verdiği karar taraftarı sevindirecek...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indiren Fenerbahçe'de şampiyonluk umutları artmış durumda. Ligin bitmesine kısa bir süre kala tüm konsantresini şampiyonluğa veren sarı-lacivertliler, bir yandan yeni sezonun transfer planlamasını yaparken bir yandan da teknik direktör Jorge Jesus'un geleceğini netleştirmeye çalışıyor. Portekizli teknik adamdan Fenerbahçe'ye müjde gelirken, alınan karar taraftarı sevindirecek. İşte tüm ayrıntılar...

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye Jorge Jesus müjdesi! Verdiği karar taraftarı sevindirecek...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indiren Fenerbahçe'de şampiyonluk umutları artmış durumda. Ligin bitmesine kısa bir süre kala tüm konsantresini şampiyonluğa veren sarı-lacivertliler, bir yandan yeni sezonun transfer planlamasını yaparken bir yandan da teknik direktör Jorge Jesus'un geleceğini netleştirmeye çalışıyor. Portekizli teknik adamdan Fenerbahçe'ye müjde gelirken, alınan karar taraftarı sevindirecek. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye Jorge Jesus müjdesi! Verdiği karar taraftarı sevindirecek...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'u deplasmanda 3-1 yenen Fenerbahçe, Galatasaray'ın Beşiktaş'a kaybetmesinin ardından puan farkını 3'e indirdi ve şampiyonluktaki iddiasını artırdı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye Jorge Jesus müjdesi! Verdiği karar taraftarı sevindirecek...

Şampiyonluk yolunda kritik bir virajı dönen sarı-lacivertlilerde bir yandan transfer görüşmeleri yapılırken, bir yandan da teknik direktör Jesus'un geleceğiyle ilgili gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye Jorge Jesus müjdesi! Verdiği karar taraftarı sevindirecek...

SES KAYDI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda Jorge Jesus'un Flamengo Asbaşkanı Marcos Braz'la yaptığı görüşmeler ortaya çıkmıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye Jorge Jesus müjdesi! Verdiği karar taraftarı sevindirecek...

Jesus ses kaydında, "Dün Marcos ile birkaç şey hakkında konuştum ancak ona maddi konulardan hiç bahsetmedim. Gerçek şu ki Marcos Braz, benimle Flamengo hakkında konuştu ve takımın başına hemen geçmemi istedi ancak bunu yapamayacağımı ona söyledim.

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