Giriş Tarihi: 02.05.2023 14:05
Güncelleme Tarihi: 02.05.2023
14:05
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Jorge Jesus müjdesi! Verdiği karar taraftarı sevindirecek...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indiren Fenerbahçe'de şampiyonluk umutları artmış durumda. Ligin bitmesine kısa bir süre kala tüm konsantresini şampiyonluğa veren sarı-lacivertliler, bir yandan yeni sezonun transfer planlamasını yaparken bir yandan da teknik direktör Jorge Jesus'un geleceğini netleştirmeye çalışıyor. Portekizli teknik adamdan Fenerbahçe'ye müjde gelirken, alınan karar taraftarı sevindirecek. İşte tüm ayrıntılar...