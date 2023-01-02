Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, iç transferde de ciddi bir hareketlilik yaşıyor. Takımdaki 5 isimle yeni sözleşme için anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, esas bombayı takımın yıldız isminin satışıyla patlatacak. Devre arasında gerçekleşmesi an meselesi olan transferle Fenerbahçe rekor kıracak. İşte tüm detaylar...