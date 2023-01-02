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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye rekor gelir! Türkiye bu transferi konuşacak...
Giriş Tarihi: 02.01.2023 16:05 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 16:05

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye rekor gelir! Türkiye bu transferi konuşacak...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, iç transferde de ciddi bir hareketlilik yaşıyor. Takımdaki 5 isimle yeni sözleşme için anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, esas bombayı takımın yıldız isminin satışıyla patlatacak. Devre arasında gerçekleşmesi an meselesi olan transferle Fenerbahçe rekor kıracak. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye rekor gelir! Türkiye bu transferi konuşacak...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, iç transferde de ciddi bir hareketlilik yaşıyor. Takımdaki 5 isimle yeni sözleşme için anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, esas bombayı takımın yıldız isminin satışıyla patlatacak. Devre arasında gerçekleşmesi an meselesi olan transferle Fenerbahçe rekor kıracak. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye rekor gelir! Türkiye bu transferi konuşacak...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe takımın yıldız isimleri için gelen teklifleri de değerlendirirken, rekor gelir elde etmenin eşiğine geldi.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye rekor gelir! Türkiye bu transferi konuşacak...

Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan futbolcuların yanı sıra performansı iyi olan oyuncuların da kontratını uzatmak istiyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye rekor gelir! Türkiye bu transferi konuşacak...

5 İSİM İMZAYI ATIYOR

Anlaşma sağlanan İsmail Yüksek dışında Valencia, Zajc, Altay, Crespo ve Gustavo Henrique ile görüşmeler yapan sarı-lacivertliler, 10-15 Ocak tarihini hedef olarak belirledi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye rekor gelir! Türkiye bu transferi konuşacak...

Bu isimlerle bir an önce anlaşmak isteyen yönetim, toplu imza töreni yapmayı planlıyor. 1.2 milyon Euro kazanan Miha Zajc'a yıllık 1.4 milyon Euro'dan 3 yıllık kontrat önerilecek.

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