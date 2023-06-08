Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye talih kuşu kondu! 3 yıldız, 10 kulüp ve servet...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaşayan ve şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, gözünü Ziraat Türkiye Kupası finaline çevirdi. Medipol Başakşehir'le sezonun son resmi maçını oynayacak olan sarı-lacivertliler hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da transfer için mesai yapılıyor. Kritik mücadele öncesi Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte tüm ayrıntılar...