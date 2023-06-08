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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye talih kuşu kondu! 3 yıldız, 10 kulüp ve servet...
Giriş Tarihi: 08.06.2023 07:53 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 07:53

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye talih kuşu kondu! 3 yıldız, 10 kulüp ve servet...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaşayan ve şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, gözünü Ziraat Türkiye Kupası finaline çevirdi. Medipol Başakşehir'le sezonun son resmi maçını oynayacak olan sarı-lacivertliler hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da transfer için mesai yapılıyor. Kritik mücadele öncesi Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte tüm ayrıntılar...

Samet YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye talih kuşu kondu! 3 yıldız, 10 kulüp ve servet...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaşayan ve şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, gözünü Ziraat Türkiye Kupası finaline çevirdi. Medipol Başakşehir'le sezonun son resmi maçını oynayacak olan sarı-lacivertliler hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da transfer için mesai yapılıyor. Kritik mücadele öncesi Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye talih kuşu kondu! 3 yıldız, 10 kulüp ve servet...

Beşiktaş'ın Konyaspor'la berabere kalmasıyla Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'le oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finaline odaklandı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye talih kuşu kondu! 3 yıldız, 10 kulüp ve servet...

11 Haziran Pazar akşamı, İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak final için hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, bir yandan da transfer için yoğun mesai harcıyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye talih kuşu kondu! 3 yıldız, 10 kulüp ve servet...

DE VRIJ'DAN ŞOKE EDEN TALEP

Bu sezon özellikle savunmada büyük sıkıntı yaşayan ve kadrosunu kaliteli bir stoper ile güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, bir süredir Stefan de Vrij'in peşindeydi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye talih kuşu kondu! 3 yıldız, 10 kulüp ve servet...

Inter ile sözleşmesi biten ve boşta olan Hollandalı savunmacıyla menajeri üzerinden görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, ortaya konulan talepler karşısında büyük bir şok yaşamıştı.

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