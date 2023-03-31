Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Pazar akşamı ezeli rakibi Beşiktaş ile kritik bir derbi mücadelesi oynayacak. Transfer için de yoğun mesai harcayan sarı-lacivertlilere bir yandan da Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu için teklifler gelmişti. Fenerbahçe, sürpriz bir isim için Premier Lig ekibinden beklediği tkelifi aldı. Sarı-lacivertliler, bu transferden servet kazanacak. İşte son dakika transfer haberinin tüm ayrıntıları...