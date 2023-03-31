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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye talih kuşu kondu! Yıldız isimden servet kazacaklar, tam 12 milyon Euro...
Giriş Tarihi: 31.03.2023 17:04 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 17:04

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye talih kuşu kondu! Yıldız isimden servet kazacaklar, tam 12 milyon Euro...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Pazar akşamı ezeli rakibi Beşiktaş ile kritik bir derbi mücadelesi oynayacak. Transfer için de yoğun mesai harcayan sarı-lacivertlilere bir yandan da Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu için teklifler gelmişti. Fenerbahçe, sürpriz bir isim için Premier Lig ekibinden beklediği tkelifi aldı. Sarı-lacivertliler, bu transferden servet kazanacak. İşte son dakika transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye talih kuşu kondu! Yıldız isimden servet kazacaklar, tam 12 milyon Euro...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Pazar akşamı ezeli rakibi Beşiktaş ile kritik bir derbi mücadelesi oynayacak. Transfer için de yoğun mesai harcayan sarı-lacivertlilere bir yandan da Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu için teklifler gelmişti. Fenerbahçe, sürpriz bir isim için Premier Lig ekibinden beklediği tkelifi aldı. Sarı-lacivertliler, bu transferden servet kazanacak. İşte son dakika transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye talih kuşu kondu! Yıldız isimden servet kazacaklar, tam 12 milyon Euro...

Spor Toto Süper Lig'de Pazar akşamı ezeli rakibi Beşiktaş'la karşılaşacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da transfer çalışmalarını devam ettiriyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye talih kuşu kondu! Yıldız isimden servet kazacaklar, tam 12 milyon Euro...

HAZARD ISRARI SÜRÜYOR

Geçtiğimiz günlerde Fransız basını, sarı-lacivertlilerin Real Madrid'in yıldızı Eden Hazard'a olan ilgisini bir kez daha sayfalarına taşımıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye talih kuşu kondu! Yıldız isimden servet kazacaklar, tam 12 milyon Euro...

Real Madrid'in Eden Hazard'ı göndermeyi amaçladığı ve en çok isteyen kulübün de Fenerbahçe olduğu ifade edilmişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye talih kuşu kondu! Yıldız isimden servet kazacaklar, tam 12 milyon Euro...

JESUS DEVREYE GİRECEK

Yine haberlerde, "Fenerbahçe çok istekli. Hazard teknik direktör Carlo Ancelotti'nin planları arasında yer almıyor" ifadeleri kullanılmıştı.

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