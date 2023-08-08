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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! Biletini aldı, İspanya'ya gidiyor...
Giriş Tarihi: 08.08.2023 10:21 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 10:21

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! Biletini aldı, İspanya'ya gidiyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Maribor ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da başlamasına günler kalan Süper Lig'e hazırlanıyor. Transfer için de yoğun mesai harcayan sarı-lacivertlilerde Rade Krunic transferinde kaptan Edin Dzeko devreye girmişti. Belçikalı forvet Michy Batshuayi'nin ayrılması ihtimali her geçen gün artarken, Fenerbahçelileri şoke eden bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, uzun süredir peşinden koştuğu yıldız uçak biletini aldı ve İspanya'ya gidiyor. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye transferde büyük şok! Biletini aldı, İspanya’ya gidiyor...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde perşembe günü Maribor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bir yandan da Süper Lig'deki ilk maçına hazırlanıyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye transferde büyük şok! Biletini aldı, İspanya’ya gidiyor...

Avrupa'da gruplara kalmak isteyen Fenerbahçe ligde de şampiyonluğu hedeflerken, transferde de çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye transferde büyük şok! Biletini aldı, İspanya’ya gidiyor...

Dün yaptığı açıklamada Tete transferinden vazgeçtiklerini duyuran Fenerbahçe'ye Dominik Livakovic'ten kötü haber geldi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye transferde büyük şok! Biletini aldı, İspanya’ya gidiyor...

BAVULLARINI TOPLADI

Kaleyi sağlama almak isteyen Fenerbahçe'nin listesindeki Hırvat kaleci Livakovic bavullarını topladı, uçak biletini aldı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye transferde büyük şok! Biletini aldı, İspanya’ya gidiyor...

Hırvatistan basınından Sportske Novosti'de yer alan habere göre, Dinamo Zagreb'de takımın önemli isimleri Luka Ivanusec, Josip Sutalo, Bruno Petkovic ve Dominik Livakovic'in AEK maçlarının ardından ayrılacakları belirtildi.

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