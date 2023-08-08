Giriş Tarihi: 08.08.2023 10:21
Güncelleme Tarihi: 08.08.2023
10:21
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! Biletini aldı, İspanya'ya gidiyor...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Maribor ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da başlamasına günler kalan Süper Lig'e hazırlanıyor. Transfer için de yoğun mesai harcayan sarı-lacivertlilerde Rade Krunic transferinde kaptan Edin Dzeko devreye girmişti. Belçikalı forvet Michy Batshuayi'nin ayrılması ihtimali her geçen gün artarken, Fenerbahçelileri şoke eden bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, uzun süredir peşinden koştuğu yıldız uçak biletini aldı ve İspanya'ya gidiyor. İşte tüm ayrıntılar...