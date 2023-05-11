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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! Yıldız isim elden kaçabilir...
Giriş Tarihi: 11.05.2023 15:30 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 15:30

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! Yıldız isim elden kaçabilir...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Giresunspor'la oynadığı maçta berabere kalan ve Süper Lig'deki şampiyonluk şansını zora sokan Fenerbahçe, yeni sezonun transferleri için şimdiden düğmeye bastı. Bir yandan da takımın yıldızlarına gelen teklifleri değerlendiren sarı-lacivertlilerde Arda Güler'e Barcelona'nın talip olduğu iddia edilmişti. Birçok oyuncuyu da kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan sarı-lacivertlilere yıldız ismin transferinde kötü haber geldi. İşte son dakika transfer haberinin tüm ayrıntıları...

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye transferde büyük şok! Yıldız isim elden kaçabilir...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Giresunspor'la oynadığı maçta berabere kalan ve Süper Lig'deki şampiyonluk şansını zora sokan Fenerbahçe, yeni sezonun transferleri için şimdiden düğmeye bastı. Bir yandan da takımın yıldızlarına gelen teklifleri değerlendiren sarı-lacivertlilerde Arda Güler'e Barcelona'nın talip olduğu iddia edilmişti. Birçok oyuncuyu da kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan sarı-lacivertlilere yıldız ismin transferinde kötü haber geldi. İşte son dakika transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye transferde büyük şok! Yıldız isim elden kaçabilir...

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen ve bu doğrultuda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye transferde büyük şok! Yıldız isim elden kaçabilir...

Sarı-lacivertlilerin gözbebeği konumundaki Arda Güler, birçok Avrupa devinin radarında yer alırken genç yıldızla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atılmıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye transferde büyük şok! Yıldız isim elden kaçabilir...

BARCELONA'NIN 9 ADAYINDAN BİRİ ARDA

İspanyol devi Barcelona'nın, dünyada geleceğe damga vuracak 9 yeteneği radarına aldığı ve bu isimler arasında Türk futbolunun gözbebeği Arda Güler'in de bulunduğu iddia edilmişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye transferde büyük şok! Yıldız isim elden kaçabilir...

Haberde, "1 aydan kısa bir süre önce 18 yaşına bastı. Türk futbolunun en büyük umudu olan Arda Güler'i, Barcelona'nın yanı sıra İspanya'dan Atletico Madrid ile Sevilla da izliyor. Ayrıca Avrupa'daki diğer büyük takımlar yakından gözlem altında tutuyor" denilmişti.

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