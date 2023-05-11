Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye transferde büyük şok! Yıldız isim elden kaçabilir...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Giresunspor'la oynadığı maçta berabere kalan ve Süper Lig'deki şampiyonluk şansını zora sokan Fenerbahçe, yeni sezonun transferleri için şimdiden düğmeye bastı. Bir yandan da takımın yıldızlarına gelen teklifleri değerlendiren sarı-lacivertlilerde Arda Güler'e Barcelona'nın talip olduğu iddia edilmişti. Birçok oyuncuyu da kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan sarı-lacivertlilere yıldız ismin transferinde kötü haber geldi. İşte son dakika transfer haberinin tüm ayrıntıları...