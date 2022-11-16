Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hem ligde hem de Avrupa'da bu sezonun en başarılı ekiplerinden olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, transferdeki başarısıyla da dikkat çekti. Kadroya katılacak isimleri titizlikle seçen Portekizli teknik adama transferde bir müjde daha geldi. Yıldız isim, ezeli rakibi reddederek Fenerbahçe'ye imza atmayı beklemeye geçti. İşte ayrıntılar...