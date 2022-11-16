Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye transferde müjde gibi haber! Ezeli rakibi reddetti, imzayı bekliyor...
Giriş Tarihi: 16.11.2022 10:00 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 10:00

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye transferde müjde gibi haber! Ezeli rakibi reddetti, imzayı bekliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hem ligde hem de Avrupa'da bu sezonun en başarılı ekiplerinden olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, transferdeki başarısıyla da dikkat çekti. Kadroya katılacak isimleri titizlikle seçen Portekizli teknik adama transferde bir müjde daha geldi. Yıldız isim, ezeli rakibi reddederek Fenerbahçe'ye imza atmayı beklemeye geçti. İşte ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye transferde müjde gibi haber! Ezeli rakibi reddetti, imzayı bekliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hem ligde hem de Avrupa'da bu sezonun en başarılı ekiplerinden olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, transferdeki başarısıyla da dikkat çekti. Kadroya katılacak isimleri titizlikle seçen Portekizli teknik adama transferde bir müjde daha geldi. Yıldız isim, ezeli rakibi reddederek Fenerbahçe'ye imza atmayı beklemeye geçti. İşte ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye transferde müjde gibi haber! Ezeli rakibi reddetti, imzayı bekliyor...

Spor Toto Süper Lig'de Dünya Kupası için verilen araya lider olarak giren Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, takıma kazandırdığı havayla taraftarların da gönlünde taht kurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye transferde müjde gibi haber! Ezeli rakibi reddetti, imzayı bekliyor...

Sezon başında birçok yeni oyuncu kadroya katılmasına karşın, Portekizli teknik adamın uyguladığı rotasyon ve yakalanan uyum başarıyı getirirken, Jesus'un transferdeki başarısı da ortaya çıktı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye transferde müjde gibi haber! Ezeli rakibi reddetti, imzayı bekliyor...

Fenerbahçe'yi oynattığı futbol ile zirveye taşıyan Jesus, transfer döneminde takıma katılacak isimleri de titizlikle seçti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye transferde müjde gibi haber! Ezeli rakibi reddetti, imzayı bekliyor...

BATSHUAYI KÜLLERİNDEN DOĞDU

Sezon başında gündeme gelen Aboubakar, Dzyuba, Seferovic ve Maxi Gomez'i sistemine uymayacağı gerekçesiyle veto eden Portekizli çalıştırıcı, Michy Batshuayi tercihiyle hedefi 12'den vurdu.

SON DAKİKA