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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ferdi Kadıoğlu'nun yeni adresi belli oldu! İşte ödenecek rakam...
Giriş Tarihi: 14.07.2023 13:40 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 13:40

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ferdi Kadıoğlu'nun yeni adresi belli oldu! İşte ödenecek rakam...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de 2022-2023 sezonun sona ermesiyle birlikte takımlar yeni dönem için çalışmalarına başladı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, kadrosunu 5 isimle güçlendirdi. Kanarya'da gösterdiği performans ile Avrupa devlerinin transfer listesinde yer alan Ferdi Kadıoğlu ile de ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. O takım Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı ve teklifini yaptı. İşte o takım ve transfer haberine ait tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ferdi Kadıoğlu’nun yeni adresi belli oldu! İşte ödenecek rakam...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de 2022-2023 sezonun sona ermesiyle birlikte takımlar yeni dönem için çalışmalarına başladı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, kadrosunu 5 isimle güçlendirdi. Kanarya'da gösterdiği performans ile Avrupa devlerinin transfer listesinde yer alan Ferdi Kadıoğlu ile de ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. O takım Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı ve teklifini yaptı. İşte o takım ve transfer haberine ait tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ferdi Kadıoğlu’nun yeni adresi belli oldu! İşte ödenecek rakam...

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonluğunu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ferdi Kadıoğlu’nun yeni adresi belli oldu! İşte ödenecek rakam...

Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon için hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirken, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ferdi Kadıoğlu’nun yeni adresi belli oldu! İşte ödenecek rakam...

Kanarya; Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Djiku, Umut Nayir ve Sebastian Szymanski'yi kadrosuna kattığını resmen açıklamıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ferdi Kadıoğlu’nun yeni adresi belli oldu! İşte ödenecek rakam...

Tranfserde hız kesmeyen Fenerbahçe'de Mert Müldür ile de büyük ölçüde anlaşma sağlandığı ifade edilirken, durumunun ise önümüzdeki günlerde netleşeceği kaydedildi.

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