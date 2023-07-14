Giriş Tarihi: 14.07.2023 13:40 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 13:40

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ferdi Kadıoğlu'nun yeni adresi belli oldu! İşte ödenecek rakam...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de 2022-2023 sezonun sona ermesiyle birlikte takımlar yeni dönem için çalışmalarına başladı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, kadrosunu 5 isimle güçlendirdi. Kanarya'da gösterdiği performans ile Avrupa devlerinin transfer listesinde yer alan Ferdi Kadıoğlu ile de ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. O takım Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı ve teklifini yaptı. İşte o takım ve transfer haberine ait tüm detaylar...