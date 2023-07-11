Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Galatasaray da istedi, Fenerbahçe bitirdi! Tarihi transferin detayları ortaya çıktı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezona İsmail Kartal yönetiminde başlayan ve Edin Dzeko ile Ryan Kent transferleriyle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, son olarak Alexander Djiku'yu bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Umut Nayir transferinde de mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da istediği yıldız ismin transferini bitirdi. Tarihe geçen transferin tüm ayrıntıları ortaya çıktı. İşte tüm ayrıntılar...