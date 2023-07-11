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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Galatasaray da istedi, Fenerbahçe bitirdi! Tarihi transferin detayları ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 11.07.2023 08:20 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 08:20

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Galatasaray da istedi, Fenerbahçe bitirdi! Tarihi transferin detayları ortaya çıktı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezona İsmail Kartal yönetiminde başlayan ve Edin Dzeko ile Ryan Kent transferleriyle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, son olarak Alexander Djiku'yu bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Umut Nayir transferinde de mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da istediği yıldız ismin transferini bitirdi. Tarihe geçen transferin tüm ayrıntıları ortaya çıktı. İşte tüm ayrıntılar...

ERHAN UZUNER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Galatasaray da istedi, Fenerbahçe bitirdi! Tarihi transferin detayları ortaya çıktı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezona İsmail Kartal yönetiminde başlayan ve Edin Dzeko ile Ryan Kent transferleriyle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, son olarak Alexander Djiku'yu bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Umut Nayir transferinde de mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da istediği yıldız ismin transferini bitirdi. Tarihe geçen transferin tüm ayrıntıları ortaya çıktı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Galatasaray da istedi, Fenerbahçe bitirdi! Tarihi transferin detayları ortaya çıktı...

Sezona Edin Dzeko ve Ryan Kent transferleriyle başlayan Fenerbahçe, Arda Güler'i Real Madrid'e 20 milyon Euro bonservis ve 10 milyon Euro bonus karşılığında göndererek kasasını doldurmuştu.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Galatasaray da istedi, Fenerbahçe bitirdi! Tarihi transferin detayları ortaya çıktı...

Attila Szalai ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, Macar yıldızını göndermeden savunmada oluşacak boşluğu doldurmuştu.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Galatasaray da istedi, Fenerbahçe bitirdi! Tarihi transferin detayları ortaya çıktı...

DJIKU İMZAYI ATTI

2019- 20 sezonundan bu yana Fransa Ligi'nde Strasbourg forması giyen Alexander Djiku'nun sözleşmesi bitmişti. Adı Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılan Ganalı stoper, tercihini Fenerbahçe'den yana kullanmıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Galatasaray da istedi, Fenerbahçe bitirdi! Tarihi transferin detayları ortaya çıktı...

2022'de ülkesi Gana'da yılın futbolcusu seçilen 28 yaşındaki oyuncu, sarı-laciertliler için sağlık kontrolünden geçmiş ve ardından da 3+1 yıllık imzayı atmıştı.

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