Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! İşte transfer listesindeki oyuncuların son durumu

Transfer listesindeki oyuncularda maliyete takılan Fenerbahçe, 2 yeni ismi gündemine aldı... Fenerbahçe Yönetimi görüştüğü diğer futbolcuların fiyatları düşene kadar bir hamle yapmama kararı aldı. Listedeki oyuncuların son durumu şöyle... Napoli'ye 16 milyon Euro'ya giden Eljif Elmas'tan gelen parayı dikkatli kullanmakta kararlı olan Fenerbahçe yönetimi, transferde mecburen dümen kırdı! Şu ana kadar görüştüğü Jesus, Kolarov, Yann M'Vila ve İbrahim Amadou gibi oyuncularda bir türlü maliyeti düşüremeyen sarı-lacivertliler, bütçeye uygun iki yeni ismi gündemine aldı. Bunlardan ilki Choupo Moting... PSG'de kadroda düşünülmeyen Kamerunlu forvet ile temasa geçen sarı-lacivertlilerin, olumlu dönüş sonrası harekete geçtiği öğrenildi. Fransız kulübünün elden çıkarmak istediği 30 yaşındaki oyuncunun da Paris'ten ayrılmak istemesi işleri kolaylaştırırken, bonservis ödemeden transferin bitebileceği kaydedildi. ILSANKER HEM 6 NUMARA HEM STOPER Listedeki bir diğer oyuncu ise Leipzig'de forma giyen Stefan Ilsanker… 30 yaşındaki defansif orta sahanın, stoper olarak da oynaması Fenerbahçe teknik heyeti tarafından tercih edilmesine neden oldu. Öte yandan Belçikalı Orel Mangala'nın menajeri, sarı-lacivertlilerin Stuttgart'ta oynayan 21 yaşındaki ön liberoyla ilgilendiğini söyledi.