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haberleri! İşte transfer listesindeki oyuncuların son durumu

listesindeki oyuncularda maliyete takılan , 2 yeni ismi gündemine aldı... Fenerbahçe Yönetimi görüştüğü diğer futbolcuların fiyatları düşene kadar bir hamle yapmama kararı aldı. Listedeki oyuncuların son durumu şöyle...

VOLKAN DEMİR Spor galerileri
Giriş Tarihi: 30.07.2019 10:37 Güncelleme Tarihi: 30.07.2019 10:42
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! İşte transfer listesindeki oyuncuların son durumu

Napoli'ye 16 milyon Euro'ya giden Eljif Elmas'tan gelen parayı dikkatli kullanmakta kararlı olan Fenerbahçe yönetimi, transferde mecburen dümen kırdı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! İşte transfer listesindeki oyuncuların son durumu

Şu ana kadar görüştüğü Jesus, Kolarov, Yann M'Vila ve İbrahim Amadou gibi oyuncularda bir türlü maliyeti düşüremeyen sarı-lacivertliler, bütçeye uygun iki yeni ismi gündemine aldı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! İşte transfer listesindeki oyuncuların son durumu

Bunlardan ilki Choupo Moting... PSG'de kadroda düşünülmeyen Kamerunlu forvet ile temasa geçen sarı-lacivertlilerin, olumlu dönüş sonrası harekete geçtiği öğrenildi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! İşte transfer listesindeki oyuncuların son durumu

Fransız kulübünün elden çıkarmak istediği 30 yaşındaki oyuncunun da Paris'ten ayrılmak istemesi işleri kolaylaştırırken, bonservis ödemeden transferin bitebileceği kaydedildi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! İşte transfer listesindeki oyuncuların son durumu

ILSANKER HEM 6 NUMARA HEM STOPER

Listedeki bir diğer oyuncu ise Leipzig'de forma giyen Stefan Ilsanker

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! İşte transfer listesindeki oyuncuların son durumu

30 yaşındaki defansif orta sahanın, stoper olarak da oynaması teknik heyeti tarafından tercih edilmesine neden oldu.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! İşte transfer listesindeki oyuncuların son durumu

Öte yandan Belçikalı Orel Mangala'nın menajeri, sarı-lacivertlilerin Stuttgart'ta oynayan 21 yaşındaki ön liberoyla ilgilendiğini söyledi.

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