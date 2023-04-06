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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus için çıldırdılar! Reddedilemeyecek teklif, tam 60 milyon Euro...
Giriş Tarihi: 06.04.2023 14:55 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 14:59

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus için çıldırdılar! Reddedilemeyecek teklif, tam 60 milyon Euro...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kadıköy'de Beşiktaş'a karşı alınan tarihi yenilgi sonrası eleştirilerin odak noktasında olan teknik direktör Jorge Jesus'un geleceğiyle ilgili dedikodular artmıştı. Geçtiğimiz günlerde Jesus ile başkan Ali Koç arasında bir görüşme gerçekleşmiş ve yola devam kararı çıkmıştı. Buna karşın Jesus'la ilgili çıkan haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Portekizli çalıştırıcıya yapılan tarihi teklif ortaya çıktı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus için çıldırdılar! Reddedilemeyecek teklif, tam 60 milyon Euro...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kadıköy'de Beşiktaş'a karşı alınan tarihi yenilgi sonrası eleştirilerin odak noktasında olan teknik direktör Jorge Jesus'un geleceğiyle ilgili dedikodular artmıştı. Geçtiğimiz günlerde Jesus ile başkan Ali Koç arasında bir görüşme gerçekleşmiş ve yola devam kararı çıkmıştı. Buna karşın Jesus'la ilgili çıkan haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Portekizli çalıştırıcıya yapılan tarihi teklif ortaya çıktı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus için çıldırdılar! Reddedilemeyecek teklif, tam 60 milyon Euro...

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'a sahasında 4-2 yenilen Fenerbahçe'de gündemin en önemli konularından biri, teknik direktör Jorge Jesus'la yola devam edilip edileyeceğiydi...

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus için çıldırdılar! Reddedilemeyecek teklif, tam 60 milyon Euro...

Ali Koç ile Jorge Jesus, geçtiğimiz günlerde kulüp binasında yaklaşık 3 saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmeden Portekizli teknik adamla yola devam kararı çıkmıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus için çıldırdılar! Reddedilemeyecek teklif, tam 60 milyon Euro...

Ali Koç ve kurmayları daha sonra Samandıra'da antrenmanı ziyaret ederek Portekizli teknik adama desteklerini göstermişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus için çıldırdılar! Reddedilemeyecek teklif, tam 60 milyon Euro...

JESUS İSTİFA EDER Mİ? TAZMİNAT GERÇEĞİ...

Fenerbahçe ile sözleşmesinin bitimine 2 ay kalan Jorge Jesus'un başarısız sonuçlar devam etmesi halinde istifa etmesinin pek olası gözükmediği ifade edilmişti.

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