Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kadıköy'de Beşiktaş'a karşı alınan tarihi yenilgi sonrası eleştirilerin odak noktasında olan teknik direktör Jorge Jesus'un geleceğiyle ilgili dedikodular artmıştı. Geçtiğimiz günlerde Jesus ile başkan Ali Koç arasında bir görüşme gerçekleşmiş ve yola devam kararı çıkmıştı. Buna karşın Jesus'la ilgili çıkan haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Portekizli çalıştırıcıya yapılan tarihi teklif ortaya çıktı. İşte tüm ayrıntılar...