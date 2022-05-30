Giriş Tarihi: 30.05.2022 07:08 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 07:08

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus listesini verdi! Transfer görüşmesi gerçekleşti | Mesut Özil kararı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör İsmail Kartal'ın yerine takımın başına getirilecek olan Jorge Jesus'un sözleşmeyi imzalaması an meselesi. Portekizli teknik adamın kısa süre içerisinde açıklanması beklenirken, Jesus'tan flaş bir hamles geldi. Jesus gelmeden göreve başladı ve transfer için listesini başkan Ali Koç'a verdi. İşte Jesus'un transfer planı ve gerçekleşen transfer görüşmesi....