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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus listesini verdi! Transfer görüşmesi gerçekleşti | Mesut Özil kararı...
Giriş Tarihi: 30.05.2022 07:08 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 07:08

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus listesini verdi! Transfer görüşmesi gerçekleşti | Mesut Özil kararı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör İsmail Kartal'ın yerine takımın başına getirilecek olan Jorge Jesus'un sözleşmeyi imzalaması an meselesi. Portekizli teknik adamın kısa süre içerisinde açıklanması beklenirken, Jesus'tan flaş bir hamles geldi. Jesus gelmeden göreve başladı ve transfer için listesini başkan Ali Koç'a verdi. İşte Jesus'un transfer planı ve gerçekleşen transfer görüşmesi....

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus listesini verdi! Transfer görüşmesi gerçekleşti | Mesut Özil kararı...

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus listesini verdi! Transfer görüşmesi gerçekleşti | Mesut Özil kararı...

Tecrübeli teknik direktör Jorge Jesus'un artık İstanbul'a gelip Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması an meselesi.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus listesini verdi! Transfer görüşmesi gerçekleşti | Mesut Özil kararı...

Başkan Ali Koç'un her konuda anlaştığı Portekizli hoca için resmi açıklamanın bugün-yarın yapılacağı öğrenildi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus listesini verdi! Transfer görüşmesi gerçekleşti | Mesut Özil kararı...

Bu hafta içinde İstanbul'da olması beklenen ve 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak olan 67 yaşındaki çalıştırıcı, ekibiyle yıllık 7 milyon Euro kazanacak.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus listesini verdi! Transfer görüşmesi gerçekleşti | Mesut Özil kararı...

Takımla ilgili uzun zamandır çalışan Jesus'un, kurmaylarından Marcio Sampaio'ya özellikle iki aydır sarı-lacivertlilerin maçlarını takip ettirdiği ortaya çıktı.

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