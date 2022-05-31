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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus sonrası yıldız isim gidiyor! Görüşme gerçekleşti
Giriş Tarihi: 31.05.2022 11:02 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 12:34

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus sonrası yıldız isim gidiyor! Görüşme gerçekleşti

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör İsmail Kartal'ın yerine Jorge Jesus'u getiremeye hazırlanan sarı lacivertliler, transferde düğmeye bastı. Portekizli teknik adamın istekli doğrultusunda arayışlarını sürdüren yönetim, transfer listesini de hazırladı. Bu listedeki isimlerle temasa geçilirken, takımın yıldız oyuncusuna da flaş bir teklif geldi. Yıldız oyuncunun transfer görüşmesini de gerçekleştirdiği öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin transfer operasyonuna dair tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus sonrası yıldız isim gidiyor! Görüşme gerçekleşti

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör İsmail Kartal'ın yerine Jorge Jesus'u getiremeye hazırlanan sarı lacivertliler, transferde düğmeye bastı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus sonrası yıldız isim gidiyor! Görüşme gerçekleşti

Portekizli teknik adamın istekli doğrultusunda arayışlarını sürdüren yönetim, transfer listesini de hazırladı. Bu listedeki isimlerle temasa geçilirken, takımın yıldız oyuncusuna da flaş bir teklif geldi. Yıldız oyuncunun transfer görüşmesini de gerçekleştirdiği öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin transfer operasyonuna dair tüm detaylar...

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus sonrası yıldız isim gidiyor! Görüşme gerçekleşti

MARCELO BOMBASI

Jesus- Fenerbahçe anlaşmasında sona yaklaşılırken, Portekiz basınının da ilgisi sarı lacivertliler'e çevrildi. Ülke medyasında hemen her gün Fenerbahçe ile ilgili transfer haberleri yer alıyor. Portekiz'den gelen son iddia ise taraftarları fazlasıyla heyecanlandıracak cinsten.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus sonrası yıldız isim gidiyor! Görüşme gerçekleşti

A Bola'nın muhabiri Irene Palma, gazetesinin YouTube kanalında flaş bir haberi izleyenlerle paylaştı. Palma, "İnanabiliyor musunuz! Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kaldıran Marcelo, 1 ay sonra Jorge Jesus ile birlikte Fenerbahçe'nin başarısı için ter dökecek" ifadelerini kullandı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus sonrası yıldız isim gidiyor! Görüşme gerçekleşti

3 MİLYON EURO MAAŞ

Palma'nın bu sözleri, gündeme bomba gibi düştü. Fenerbahçe, daha önce de Brezilyalı yıldızı transfer etmek istemiş ancak oyuncu Real Madrid'de kalma kararı almıştı. 34 yaşındaki sol bek, Şampiyonlar Ligi Finali'nin ardından İspanyol devinden ayrılacağını açıkladı. Marcelo'nun Sarı-Lacivertliler'den 3 milyon Euro maaşın yanı sıra imza parası talep ettiği belirtildi.

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