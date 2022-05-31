Giriş Tarihi: 31.05.2022 11:02 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 12:34

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus sonrası yıldız isim gidiyor! Görüşme gerçekleşti

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör İsmail Kartal'ın yerine Jorge Jesus'u getiremeye hazırlanan sarı lacivertliler, transferde düğmeye bastı. Portekizli teknik adamın istekli doğrultusunda arayışlarını sürdüren yönetim, transfer listesini de hazırladı. Bu listedeki isimlerle temasa geçilirken, takımın yıldız oyuncusuna da flaş bir teklif geldi. Yıldız oyuncunun transfer görüşmesini de gerçekleştirdiği öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin transfer operasyonuna dair tüm detaylar...