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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus'a büyük şok! Hayalleri suya mı düşecek? 1 hafta sonra yeniden rakibi oldu...
Giriş Tarihi: 23.03.2023 07:57 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 07:57

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus'a büyük şok! Hayalleri suya mı düşecek? 1 hafta sonra yeniden rakibi oldu...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezon başında Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Jorge Jesus, gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olmuştu. Buna karşın sezon sonunda Brezilya'ya geri döneceği iddia edilen başarılı çalıştırıcı, çıkan haberleri yalanlamıştı. Brezilya'ya geri dönme hayali bilinen Jorge Jesus'un hayallerini suya düşürecek bir gelişme yaşandı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus’a büyük şok! Hayalleri suya mı düşecek? 1 hafta sonra yeniden rakibi oldu...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezon başında Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Jorge Jesus, gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olmuştu. Buna karşın sezon sonunda Brezilya'ya geri döneceği iddia edilen başarılı çalıştırıcı, çıkan haberleri yalanlamıştı. Brezilya'ya geri dönme hayali bilinen Jorge Jesus'un hayallerini suya düşürecek bir gelişme yaşandı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus’a büyük şok! Hayalleri suya mı düşecek? 1 hafta sonra yeniden rakibi oldu...

Fenerbahçe'de yeni sezonun en önemli konularından biri, teknik direktör Jorge Jesus'un takımda kalıp kalmayacağı...

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus’a büyük şok! Hayalleri suya mı düşecek? 1 hafta sonra yeniden rakibi oldu...

Göreve başladığı günden bu yana taraftarların sevgilisi olan ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki iddiasını artıran Portekizli teknik adamın sezon sonunda takımdan ayrılacağı konuşuluyordu.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus’a büyük şok! Hayalleri suya mı düşecek? 1 hafta sonra yeniden rakibi oldu...

"MAYIS'A KADAR BEKLEYİN" İDDİASI

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jesus, Sevilla ile oynanan ilk maçın ardından Brezilya basınına "Türkiye çok soğuk. Uyum sağlamakta zorlanıyorum. Mayıs'a kadar bekleyin" açıklamasını yaptığı öne sürülmüştü.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus’a büyük şok! Hayalleri suya mı düşecek? 1 hafta sonra yeniden rakibi oldu...

Tecrübeli teknik adam, sonrasında ise taraftarların yüreğine su serpmiş ve çıkan haberleri yalanlamıştı.

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