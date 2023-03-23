Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezon başında Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Jorge Jesus, gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olmuştu. Buna karşın sezon sonunda Brezilya'ya geri döneceği iddia edilen başarılı çalıştırıcı, çıkan haberleri yalanlamıştı. Brezilya'ya geri dönme hayali bilinen Jorge Jesus'un hayallerini suya düşürecek bir gelişme yaşandı. İşte tüm ayrıntılar...