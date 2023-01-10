Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Galatasaray'a 3-0 yenilerek zirve yarışında ağır bir darbe alan Fenerbahçe'de moraller bozuk. Sarı-lacivertli taraftarlar, özellikle kaleci Altay Bayındır'a performansı nedeniyle sert tepki gösterirken, teknik direktör Jorge Jesus de milli kaleciyle ilgili şoke eden bir karar aldı. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...