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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus'tan şoke eden Altay Bayındır kararı! Yerine gelecek isim...
Giriş Tarihi: 10.01.2023 11:42 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 11:42

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus'tan şoke eden Altay Bayındır kararı! Yerine gelecek isim...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Galatasaray'a 3-0 yenilerek zirve yarışında ağır bir darbe alan Fenerbahçe'de moraller bozuk. Sarı-lacivertli taraftarlar, özellikle kaleci Altay Bayındır'a performansı nedeniyle sert tepki gösterirken, teknik direktör Jorge Jesus de milli kaleciyle ilgili şoke eden bir karar aldı. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus’tan şoke eden Altay Bayındır kararı! Yerine gelecek isim...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Galatasaray'a 3-0 yenilerek zirve yarışında ağır bir darbe alan Fenerbahçe'de moraller bozuk. Sarı-lacivertli taraftarlar, özellikle kaleci Altay Bayındır'a performansı nedeniyle sert tepki gösterirken, teknik direktör Jorge Jesus de milli kaleciyle ilgili şoke eden bir karar aldı. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus’tan şoke eden Altay Bayındır kararı! Yerine gelecek isim...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında sahasında ağırladığı ezeli rakibi Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu ve zirve yarışında büyük bir yara aldı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus’tan şoke eden Altay Bayındır kararı! Yerine gelecek isim...

Oyunun genelinde rakibine karşı etkisiz bir performans sergileyen Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarına hız verirken teknik direktör Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda kaleci transferi de gündeme sıcak bir konu başlığı olarak girdi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus’tan şoke eden Altay Bayındır kararı! Yerine gelecek isim...

Galatasaray derbisindeki performansı nedeniyle maç içerisinde büyük protesto alan ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Altay Bayındır ile Fenerbahçe yönetimi arasında geçen görüşmeler askıya alındı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus’tan şoke eden Altay Bayındır kararı! Yerine gelecek isim...

ALTAY'IN TALEBİ 25 MİLYON TL

Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe yönetiminden yıllık 25 milyon TL ve 5 yıllık sözleşme isteyen Altay için sarı-lacivertli yönetim yıllık 15 milyon TL ödemeyi teklif etti.

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