Giriş Tarihi: 13.04.2023 08:25
Güncelleme Tarihi: 13.04.2023
08:25
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus'un ses kaydı ortaya çıktı! Görüşmeyi doğruladı, imza için tarih verdi...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de taraftarların gönlünde taht kuran teknik direktör Jorge Jesus'un geleceği belirsizliğini koruyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Portekizli teknik adamla görüşen ve 1 yıllık yeni sözleşme teklif eden başkan Ali Koç, 'sezon sonunda görüşelim' yanıtını almıştı. Jorge Jesus'un şoke eden ses kaydı ortaya çıkarken, tecrübeli teknik adam görüşme yaptığı kulübü ve sözleşme imzalayacağı tarihi belirtti. İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları...