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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus'un ses kaydı ortaya çıktı! Görüşmeyi doğruladı, imza için tarih verdi...
Giriş Tarihi: 13.04.2023 08:25 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 08:25

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus'un ses kaydı ortaya çıktı! Görüşmeyi doğruladı, imza için tarih verdi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de taraftarların gönlünde taht kuran teknik direktör Jorge Jesus'un geleceği belirsizliğini koruyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Portekizli teknik adamla görüşen ve 1 yıllık yeni sözleşme teklif eden başkan Ali Koç, 'sezon sonunda görüşelim' yanıtını almıştı. Jorge Jesus'un şoke eden ses kaydı ortaya çıkarken, tecrübeli teknik adam görüşme yaptığı kulübü ve sözleşme imzalayacağı tarihi belirtti. İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları...

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus’un ses kaydı ortaya çıktı! Görüşmeyi doğruladı, imza için tarih verdi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de taraftarların gönlünde taht kuran teknik direktör Jorge Jesus'un geleceği belirsizliğini koruyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Portekizli teknik adamla görüşen ve 1 yıllık yeni sözleşme teklif eden başkan Ali Koç, 'sezon sonunda görüşelim' yanıtını almıştı. Jorge Jesus'un şoke eden ses kaydı ortaya çıkarken, tecrübeli teknik adam görüşme yaptığı kulübü ve sözleşme imzalayacağı tarihi belirtti. İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus’un ses kaydı ortaya çıktı! Görüşmeyi doğruladı, imza için tarih verdi...

Yeni sezonun kadro planlamasına başlayan ve transfer için birçok oyuncuyla görüşmeler yürüten Fenerbahçe'de en önemli konulardan biri, teknik direktör Jorge Jesus'un geleceği...

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus’un ses kaydı ortaya çıktı! Görüşmeyi doğruladı, imza için tarih verdi...

Sezon başında sarı-lacivertlilerin başına geçen Portekizli teknik adam ligde şampiyonluk mücadelesi verirken, Fenerbahçe'yi Ziraat Türkiye Kupası'nda da yarı finale çıkarmıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus’un ses kaydı ortaya çıktı! Görüşmeyi doğruladı, imza için tarih verdi...

Taraftarların gönlünde taht kuran Jorge Jesus'un sezon sonunda Fenerbahçe'de ayrılacağı ve eski kulübü Flamengo'ya döneceği konuşuluyordu.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus’un ses kaydı ortaya çıktı! Görüşmeyi doğruladı, imza için tarih verdi...

ALİ KOÇ TEKLİFİNİ YAPTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus'a bir yıllık yeni sözleşme teklif ederek desteğini gösterirken, Portekizli hocayı isteyen Brezilya ekibi Flamengo da boş durmuyor.

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