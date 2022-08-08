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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kanarya'dan 10 milyon Euro'luk imza! Flaş Lucas Torreira gerçeği...
Giriş Tarihi: 08.08.2022 06:59 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 06:59

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kanarya'dan 10 milyon Euro'luk imza! Flaş Lucas Torreira gerçeği...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Teknik direktör Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerde transfer hamleleri bitmek bilmiyor. Jesus'un talimatlarıyla yıldız oyuncuyu gündemine alan Kanarya, transferde son aşamaya geldi. Ligde büyük sükse yaratacak transfer için ise imzaların 10 milyon Euro'ya atılacağı belirtildi. İşte oyuncunun kazanacağı rakam tüm detaylar...

VOLKAN DEMİR
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kanarya’dan 10 milyon Euro’luk imza! Flaş Lucas Torreira gerçeği...

Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kanarya’dan 10 milyon Euro’luk imza! Flaş Lucas Torreira gerçeği...

Teknik direktör Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, transferde durmak bilmiyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kanarya’dan 10 milyon Euro’luk imza! Flaş Lucas Torreira gerçeği...

Bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Kanarya, kadrosunu birçok isimle güçlendirdi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kanarya’dan 10 milyon Euro’luk imza! Flaş Lucas Torreira gerçeği...

Kadrosuna Joshua King, Emre Mor, Lincoln Herique, Willian Arao, Gustavo Henrique, Joao Pedro, Ezgjan Alioski, İrfan Can Eğribayat, Bruma, Luan Peres ve Tiago Çukur'u katan sarı lacivertliler, golcü transferi için düğmeye bastı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kanarya’dan 10 milyon Euro’luk imza! Flaş Lucas Torreira gerçeği...

Golcü transferi yapacaklarını açıklayan Jesus, yönetime alınak oyuncu için talimatı verdi.

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