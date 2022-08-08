Giriş Tarihi: 08.08.2022 06:59 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 06:59

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kanarya'dan 10 milyon Euro'luk imza! Flaş Lucas Torreira gerçeği...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Teknik direktör Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerde transfer hamleleri bitmek bilmiyor. Jesus'un talimatlarıyla yıldız oyuncuyu gündemine alan Kanarya, transferde son aşamaya geldi. Ligde büyük sükse yaratacak transfer için ise imzaların 10 milyon Euro'ya atılacağı belirtildi. İşte oyuncunun kazanacağı rakam tüm detaylar...