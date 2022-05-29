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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kanarya'dan golcü bombası! Başkan açıkladı...
Giriş Tarihi: 29.05.2022 15:55 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 15:55

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kanarya'dan golcü bombası! Başkan açıkladı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada bitiren ve gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktörlük görevi için İsmail Kartal'ın yerine Jorge Jesus ile anlaşan sarı lacivertliler, transferde de düğmeye bastı. Portekizli hocanın istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren Kanarya, önceliği olan golcü mevkisi için aradığı ismi buldu. Yıldız oyuncunun kulübünün başkanından da resmi açıklama geldi. İşte tüm detaylar...

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kanarya’dan golcü bombası! Başkan açıkladı...

Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada bitiren ve gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kanarya’dan golcü bombası! Başkan açıkladı...

Teknik direktörlük görevi için İsmail Kartal'ın yerine Jorge Jesus ile anlaşan sarı lacivertliler, transferde de düğmeye bastı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kanarya’dan golcü bombası! Başkan açıkladı...

Portekizli hocanın istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren Kanarya, önceliği olan golcü mevkisi için aradığı ismi buldu.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kanarya’dan golcü bombası! Başkan açıkladı...

Yıldız oyuncunun kulübünün başkanından da resmi açıklama geldi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kanarya’dan golcü bombası! Başkan açıkladı...

Yıldız bir golcüyü kadrosuna kataran gelecek sezona hazır olmak isteyen Fenerbahçe'de operasyon başladı.

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