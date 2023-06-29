Giriş Tarihi: 29.06.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023 11:01

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Milli yıldız Fenerbahçe'ye geliyor! prensip anlaşmasına varıldı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus yönetiminde geçen sezonu 2. sırada tamamlayan sarı-lacivertli ekipte flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Ryan Kent ve Edin Dzeko gibi iki yıldız ismi kadrosuna kattı ve aynı zamanda teknik direktör sorununu da çözerek, İsmail Kartal'ın takımın başına getirildiğini açıkladı. Transferde hız kesmeyen Kanarya, son olarak milli yıldız ismi kadrosuna katmaya çok yakın. Fenerbahçe, yıldız isim ile prensip anlaşmasına vardı. İşte o isim ve transfer haberine ait tüm detaylar...