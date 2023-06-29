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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Milli yıldız Fenerbahçe'ye geliyor! prensip anlaşmasına varıldı...
Giriş Tarihi: 29.06.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023 11:01

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Milli yıldız Fenerbahçe'ye geliyor! prensip anlaşmasına varıldı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus yönetiminde geçen sezonu 2. sırada tamamlayan sarı-lacivertli ekipte flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Ryan Kent ve Edin Dzeko gibi iki yıldız ismi kadrosuna kattı ve aynı zamanda teknik direktör sorununu da çözerek, İsmail Kartal'ın takımın başına getirildiğini açıkladı. Transferde hız kesmeyen Kanarya, son olarak milli yıldız ismi kadrosuna katmaya çok yakın. Fenerbahçe, yıldız isim ile prensip anlaşmasına vardı. İşte o isim ve transfer haberine ait tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Milli yıldız Fenerbahçe’ye geliyor! prensip anlaşmasına varıldı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus yönetiminde geçen sezonu 2. sırada tamamlayan sarı-lacivertli ekipte flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Ryan Kent ve Edin Dzeko gibi iki yıldız ismi kadrosuna kattı ve aynı zamanda teknik direktör sorununu da çözerek, İsmail Kartal'ın takımın başına getirildiğini açıkladı. Transferde hız kesmeyen Kanarya, son olarak milli yıldız ismi kadrosuna katmaya çok yakın. Fenerbahçe, yıldız isim ile prensip anlaşmasına vardı. İşte o isim ve transfer haberine ait tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Milli yıldız Fenerbahçe’ye geliyor! prensip anlaşmasına varıldı...

Fenerbahçe, Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Jorge Jesus yönetiminde 80 puanla 2. sırada tamamladı.

Fenerbahçe, bir kez daha İsmail Kartal'a emanet | Video

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Milli yıldız Fenerbahçe’ye geliyor! prensip anlaşmasına varıldı...

Ziraat Türkiye Kupası'nda ise finale çıkan sarı-lacivertli ekip, Michy Batshuayi'nin golleriyle sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı ve 9 yıl sonra kupa kazandı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Milli yıldız Fenerbahçe’ye geliyor! prensip anlaşmasına varıldı...

Kazanılan bu kupa ile birlikte oyuncular doyasıya sevinç yaşarken, karşılaşma sonrası Portekizli teknik adam Jorge Jesus takımdan ayrıldığını açıkladı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Milli yıldız Fenerbahçe’ye geliyor! prensip anlaşmasına varıldı...

YENİ SEZON ÇALIŞMALARI BAŞLADI

2022-2023 sezonunu 80 puanla 2. sırada tamamlayan Kanarya, yeni sezon için hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirledi ve bu doğrultuda çalışmalara başladı.

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