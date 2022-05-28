İspanyol basınında yer alan haberlere göre, 2016'dan beri her sene başka bir kulüpte oynayan ve 8 farklı takımın formasını giyen 26 yaşındaki forvetin, "Artık bir yerde kalıcı olmak istiyorum. Kiralık olarak transfer olmam" resti çekmesi Sociedad'ın planlarını suya düşürdü.