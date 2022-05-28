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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de yılın takası! Ozan Tufan gidiyor, o geliyor | Sosa'ya Süper Lig'den iki talip var
Giriş Tarihi: 28.05.2022 14:20 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 14:20

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de yılın takası! Ozan Tufan gidiyor, o geliyor | Sosa'ya Süper Lig'den iki talip var

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'de kadro dışı olan Ozan Tufan'ın takasla Süper Lig ekibine gideceği iddia edildi. Sörloth transferinde sona gelen Fenerbahçe'de Jose Sosa'ya da Süper Lig'den 2 talip çıktı. Ayrıca Miha Zajc ve Mert Hakan Yandaş'a da Serie A'dan teklif var. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig’de yılın takası! Ozan Tufan gidiyor, o geliyor | Sosa’ya Süper Lig’den iki talip var

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'de kadro dışı olan Ozan Tufan'ın takasla Süper Lig ekibine gideceği iddia edildi. Sörloth transferinde sona gelen Fenerbahçe'de Jose Sosa'ya da Süper Lig'den 2 talip çıktı. Ayrıca Miha Zajc ve Mert Hakan Yandaş'a da Serie A'dan teklif var. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig’de yılın takası! Ozan Tufan gidiyor, o geliyor | Sosa’ya Süper Lig’den iki talip var

Fenerbahçe'nin forvet adayları arasında ilk sıralarda yer alan Alexander Sörloth için Socided ve Beşiktaş da devredeydi. Sociedad, geride kalan sezonda kiralık olarak oynattığı Norveçli forveti, bir kez daha kiralamanın peşindeydi.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig’de yılın takası! Ozan Tufan gidiyor, o geliyor | Sosa’ya Süper Lig’den iki talip var

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, 2016'dan beri her sene başka bir kulüpte oynayan ve 8 farklı takımın formasını giyen 26 yaşındaki forvetin, "Artık bir yerde kalıcı olmak istiyorum. Kiralık olarak transfer olmam" resti çekmesi Sociedad'ın planlarını suya düşürdü.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig’de yılın takası! Ozan Tufan gidiyor, o geliyor | Sosa’ya Süper Lig’den iki talip var

Haberde, Fenerbahçe'nin şu anda Sörloth transferinde diğer taliplilere oranla daha önde olduğu belirtildi. Fenerbahçe yönetiminin yeni teknik adamı açıkladıktan sonra Sörloth transferini bitirmek için hamle yapması ya da yeni hocanın talebine göre başka isimlere yönelmesi bekleniyor. (Fanatik)

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig’de yılın takası! Ozan Tufan gidiyor, o geliyor | Sosa’ya Süper Lig’den iki talip var

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