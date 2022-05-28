Giriş Tarihi: 28.05.2022 14:20
Güncelleme Tarihi: 28.05.2022
14:20
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de yılın takası! Ozan Tufan gidiyor, o geliyor | Sosa'ya Süper Lig'den iki talip var
Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'de kadro dışı olan Ozan Tufan'ın takasla Süper Lig ekibine gideceği iddia edildi. Sörloth transferinde sona gelen Fenerbahçe'de Jose Sosa'ya da Süper Lig'den 2 talip çıktı. Ayrıca Miha Zajc ve Mert Hakan Yandaş'a da Serie A'dan teklif var. İşte son dakika haberinin detayları...