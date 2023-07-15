Giriş Tarihi: 15.07.2023 14:41 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023 14:41

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ve anlaşmayı duyurdular! Fenerbahçe'ye dünya yıldızı kaleci geliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarını Rusya'da sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni dönem için hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen sarı-lacivertli ekip, kadrosuna 5 hamle yapmıştı. Bu doğrultuda Altay Bayındır'ın yerinede transfer yapmak isteyen Kanarya'ya müjdeli haber geldi. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldız kaleci ile anlaşma sağladı. İşte o isim ve transfer haberine ait tüm detaylar...