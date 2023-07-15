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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ve anlaşmayı duyurdular! Fenerbahçe'ye dünya yıldızı kaleci geliyor...
Giriş Tarihi: 15.07.2023 14:41 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023 14:41

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ve anlaşmayı duyurdular! Fenerbahçe'ye dünya yıldızı kaleci geliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarını Rusya'da sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni dönem için hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen sarı-lacivertli ekip, kadrosuna 5 hamle yapmıştı. Bu doğrultuda Altay Bayındır'ın yerinede transfer yapmak isteyen Kanarya'ya müjdeli haber geldi. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldız kaleci ile anlaşma sağladı. İşte o isim ve transfer haberine ait tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ve anlaşmayı duyurdular! Fenerbahçe’ye dünya yıldızı kaleci geliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarını Rusya'da sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni dönem için hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen sarı-lacivertli ekip, kadrosuna 5 hamle yapmıştı. Bu doğrultuda Altay Bayındır'ın yerinede transfer yapmak isteyen Kanarya'ya müjdeli haber geldi. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldız kaleci ile anlaşma sağladı. İşte o isim ve transfer haberine ait tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ve anlaşmayı duyurdular! Fenerbahçe’ye dünya yıldızı kaleci geliyor...

Süper Lig'de 2022-2023 dönemi sezonu Galatasaray'ın şampiyonluğu ile sona ererken, Fenerbahçe ise 80 puanla 2. sırada yer aldı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ve anlaşmayı duyurdular! Fenerbahçe’ye dünya yıldızı kaleci geliyor...

Ziraat Türkiye Kupası'nda ise final oynayan Kanarya, Michy Batshuayi'nin golleriyle sahadan 2-0'lık skorla galip ayrılarak kupanın sahibi olmuştu.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ve anlaşmayı duyurdular! Fenerbahçe’ye dünya yıldızı kaleci geliyor...

Karşılaşma sonrası ise bu an doyasıya bir şekilde kutlanırken, Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ise takımdan ayrılığını açıklamıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ve anlaşmayı duyurdular! Fenerbahçe’ye dünya yıldızı kaleci geliyor...

Jesus'un ayrılığı sonrası sarı-lacivertli ekip, uzun bir aranın ardından takımın başına İsmail Kartal'ın getirildiğini açıklamıştı.

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