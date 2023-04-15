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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler'in yeni takımı çok şaşırtacak! Real Madrid-Barcelona derken büyük sürpriz...
Giriş Tarihi: 15.04.2023 14:52 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 14:52

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler'in yeni takımı çok şaşırtacak! Real Madrid-Barcelona derken büyük sürpriz...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Real Madrid ve Barcelona'nın kadrolarına katmak için büyük bir yarışta olduğu Arda Güler, Premier Lig'e gidiyor. 18 yaşındaki oyuncunun yeni adresi herkesi şaşırtacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler’in yeni takımı çok şaşırtacak! Real Madrid-Barcelona derken büyük sürpriz...
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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler’in yeni takımı çok şaşırtacak! Real Madrid-Barcelona derken büyük sürpriz...

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler performansıyla göz doldurmaya devam ediyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler’in yeni takımı çok şaşırtacak! Real Madrid-Barcelona derken büyük sürpriz...

Yeteneğiyle Avrupa'nın birçok takımını peşine takan Arda Güler için Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid'in yarışa girdiği yazılmıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler’in yeni takımı çok şaşırtacak! Real Madrid-Barcelona derken büyük sürpriz...

AS'ın haberinde; Arda Güler için "Türk Milli futbolcunun ülkesinin en büyük gelecek vadeden yeteneklerinden biri olması bekleniyor" yorumu yapılmıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler’in yeni takımı çok şaşırtacak! Real Madrid-Barcelona derken büyük sürpriz...

"MARSİLYA BAŞKANI, ARDA GÜLER'İ İSTİYOR"

İtalyan La Gazetta Express ise Marsilya Başkanı Pablo Longoria'nın Arda Güler'i takımında görmek istediğini öne sürmüştü.

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