Giriş Tarihi: 15.04.2023 14:52
Güncelleme Tarihi: 15.04.2023
14:52
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler'in yeni takımı çok şaşırtacak! Real Madrid-Barcelona derken büyük sürpriz...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Real Madrid ve Barcelona'nın kadrolarına katmak için büyük bir yarışta olduğu Arda Güler, Premier Lig'e gidiyor. 18 yaşındaki oyuncunun yeni adresi herkesi şaşırtacak. İşte son dakika haberinin detayları...