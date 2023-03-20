Giriş Tarihi: 20.03.2023 11:14
Güncelleme Tarihi: 20.03.2023
11:15
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ve Arda Güler transferini açıkladılar! Bonservis ücreti bile belli oldu
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Alanyaspor'u 3-1 yenip puan farkını 6'ya düşüren ve yeniden şampiyonluk yarışına giren Fenerbahçe'de taraftarı yıkan haber Arda Güler'den geldi. İtalyan basını, 18 yaşındaki yıldızın yeni takımını ve Fenerbahçe'ye kazandıracağı bonservis bedelini açıkladı... İşte son dakika haberinin detayları...