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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ve Arda Güler transferini açıkladılar! Bonservis ücreti bile belli oldu
Giriş Tarihi: 20.03.2023 11:14 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 11:15

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ve Arda Güler transferini açıkladılar! Bonservis ücreti bile belli oldu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Alanyaspor'u 3-1 yenip puan farkını 6'ya düşüren ve yeniden şampiyonluk yarışına giren Fenerbahçe'de taraftarı yıkan haber Arda Güler'den geldi. İtalyan basını, 18 yaşındaki yıldızın yeni takımını ve Fenerbahçe'ye kazandıracağı bonservis bedelini açıkladı... İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ve Arda Güler transferini açıkladılar! Bonservis ücreti bile belli oldu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Alanyaspor'u 3-1 yenip puan farkını 6'ya düşüren ve yeniden şampiyonluk yarışına giren Fenerbahçe'de taraftarı yıkan haber Arda Güler'den geldi. İtalyan basını, 18 yaşındaki yıldızın yeni takımını ve Fenerbahçe'ye kazandıracağı bonservis bedelini açıkladı... İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ve Arda Güler transferini açıkladılar! Bonservis ücreti bile belli oldu

Alanyaspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup ederek lider Galatasaray'la puan farkını 6'ya indiren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ve Arda Güler transferini açıkladılar! Bonservis ücreti bile belli oldu

Avrupa'nın birçok takımı tarafından takip edilen Sarı-Lacivertliler'in genç yıldızı Arda Güler, bu sezon beklediği forma şansını bulmakta zorlanıyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ve Arda Güler transferini açıkladılar! Bonservis ücreti bile belli oldu

Jorge Jesus'un en çok eleştirildiği konulardan birisi olan Arda Güler'in oyun süresi, taraftarları da rahatsız eden unsurların başında geldi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ve Arda Güler transferini açıkladılar! Bonservis ücreti bile belli oldu

Yeteneğiyle Avrupa'nın birçok takımını peşine takan Arda Güler için son olarak Atletico Madrid ve Barcelona'nın yarışa girdiği yazılmıştı.

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