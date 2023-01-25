Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberi: Ali Koç - Dursun Özbek düellosunda flaş gelişme! "Sahada kalmak isteyen..."

GÜRCAN BİLGİÇ: G.Saray ve F.Bahçe de bıçak sırtında kazanıyor. Dolayısı ile her şey olabilir. Eksik Antalya maçı oynandıktan sonra Şenol hoca da önünü daha net görecek. Aboubakar transferi de takıma ve seyirciye hava getirecektir. Ancak ikinci yarılarda hâlâ problemleri var. Tempo olarak ciddi geriye düşüyorlar. Onlara da kazanmak iyi geliyor, güvenleri artıyor.



