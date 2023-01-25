Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberi: Ali Koç - Dursun Özbek düellosunda flaş gelişme! "Sahada kalmak isteyen..."

Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yaptığı bir açıklamada, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e bir davette bulunmuştu. Özbek'in bu teklifi reddetmesiyle birlikte ortam daha da gerildi. SABAH Spor'un usta isimleri Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç ve Ali Gültiken yaşananların Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yaşananların perde arkasına ve Beşiktaş'ın yeni transferi Aboubakar'a değindi. İşte usta yazarların o ifadeleri...