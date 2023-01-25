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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberi: Ali Koç - Dursun Özbek düellosunda flaş gelişme! "Sahada kalmak isteyen..."
Giriş Tarihi: 25.01.2023 12:24 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 12:24

Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberi: Ali Koç - Dursun Özbek düellosunda flaş gelişme! "Sahada kalmak isteyen..."

Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yaptığı bir açıklamada, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e bir davette bulunmuştu. Özbek'in bu teklifi reddetmesiyle birlikte ortam daha da gerildi. SABAH Spor'un usta isimleri Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç ve Ali Gültiken yaşananların Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yaşananların perde arkasına ve Beşiktaş'ın yeni transferi Aboubakar'a değindi. İşte usta yazarların o ifadeleri...

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Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberi: Ali Koç - Dursun Özbek düellosunda flaş gelişme! Sahada kalmak isteyen...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yaptığı bir açıklamada, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e bir davette bulunmuştu. Özbek'in bu teklifi reddetmesiyle birlikte ortam daha da gerildi. SABAH Spor'un usta isimleri Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç ve Ali Gültiken yaşananların Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yaşananların perde arkasına ve Beşiktaş'ın yeni transferi Aboubakar'a değindi. İşte usta yazarların o ifadeleri...


Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberi: Ali Koç - Dursun Özbek düellosunda flaş gelişme! Sahada kalmak isteyen...

SORU: Beşiktaş 4'te 4 yaptı. Şenol Güneşli Kartal, G.Saray ve F.Bahçe ile kafa kafaya yarışa girebilir mi?



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Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberi: Ali Koç - Dursun Özbek düellosunda flaş gelişme! Sahada kalmak isteyen...

ALİ GÜLTİKEN: Kazanılan 4 maç muazzam derecede önemliydi. Bir beraberlik bile Beşiktaş'ta çok ciddi sarsıntılar ortaya çıkartabilirdi. Kupanın da dışında kalmasıyla şu anda tek hedef, lig olarak devam ediyor. Bu kadar puan farkı varken işi kolay değil. Ama futbol mucizeler oyunu. Beşiktaş, Aboubakar'ın da gelmesiyle ivmesini yukarıya doğru çevireceğe benziyor.

Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberi: Ali Koç - Dursun Özbek düellosunda flaş gelişme! Sahada kalmak isteyen...

N'KOUDOU&ABOUBAKAR ÇOK CAN YAKACAK!

LEVENT TÜZEMEN: Beşiktaş'ın çok iyi bir kadrosu var. Ghezzal dönerse Beşiktaş'ın gücü yüzde 30 artar. Şenol hocanın Elneny gibi orta alanda bir oyuncuya ihtiyacı var. Aboubakar'ın katılması gol yollarını zenginleştirecektir. Özellikle N'Koudou-Aboubakar birlikteliği Beşiktaş'ın rakip kalede çok pozisyon bulmasını sağlar.

Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberi: Ali Koç - Dursun Özbek düellosunda flaş gelişme! Sahada kalmak isteyen...

GÜRCAN BİLGİÇ: G.Saray ve F.Bahçe de bıçak sırtında kazanıyor. Dolayısı ile her şey olabilir. Eksik Antalya maçı oynandıktan sonra Şenol hoca da önünü daha net görecek. Aboubakar transferi de takıma ve seyirciye hava getirecektir. Ancak ikinci yarılarda hâlâ problemleri var. Tempo olarak ciddi geriye düşüyorlar. Onlara da kazanmak iyi geliyor, güvenleri artıyor.

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