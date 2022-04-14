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Haberler Galeri Son dakika: Fenerbahçe'de 4 ayrılık! Dünya devi Arda Güler için geliyor...
Giriş Tarihi: 14.04.2022 22:01 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 22:24

Son dakika: Fenerbahçe'de 4 ayrılık! Dünya devi Arda Güler için geliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'de gelecek sezon yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilirken takımın son haftalardaki çıkışı taraftarların yüzünü güldürüyor. Sarı-lacivertlilerde gözler gelecek sezon takımdan ayrılacak ve kalacak oyunculara çevrildi. Fenerbahçe'de sezon sonunda bazı oyuncularla yollar ayrılıyor. İşte o isimler...

Son dakika: Fenerbahçe’de 4 ayrılık! Dünya devi Arda Güler için geliyor...

Son dakika haberi... Fenerbahçe'de gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak için çalışmalara başlandı. Yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilen Sarı-lacivertlilerde gözler yeni sezonda takımdan ayrılacak ve kalacak oyunculara çevrildi.

Son dakika: Fenerbahçe’de 4 ayrılık! Dünya devi Arda Güler için geliyor...

Fenerbahçe, gelecek sezonun kadrosuna yönelik atılacak somut adımlar için yeni teknik direktörü bekliyor.

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Son dakika: Fenerbahçe’de 4 ayrılık! Dünya devi Arda Güler için geliyor...

Yönetim, Joachim Löw ile görüşmelerini sürdürüyor. Taraflar, Alman teknik adamın şahsi kazancından ziyade proje odaklı şartlar üzerinde orta yolu bulmaya çalışıyor.

Son dakika: Fenerbahçe’de 4 ayrılık! Dünya devi Arda Güler için geliyor...

Ancak Sarı-lacivertlilerin son dönemde yakaladığı form grafiği nedeniyle İsmail Kartal'ın da yeni sezon için hoca adaylarında biri olduğu konuşuluyor.

Son dakika: Fenerbahçe’de 4 ayrılık! Dünya devi Arda Güler için geliyor...

Sarı-Lacivertliler'de bir diğer hedef de forma şansı bulamayan ve yüksek maliyetli isimler ile yolları ayırıp bütçeyi rahatlatmak.

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