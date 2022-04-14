Giriş Tarihi: 14.04.2022 22:01
Güncelleme Tarihi: 14.04.2022
22:24
Son dakika: Fenerbahçe'de 4 ayrılık! Dünya devi Arda Güler için geliyor...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'de gelecek sezon yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilirken takımın son haftalardaki çıkışı taraftarların yüzünü güldürüyor. Sarı-lacivertlilerde gözler gelecek sezon takımdan ayrılacak ve kalacak oyunculara çevrildi. Fenerbahçe'de sezon sonunda bazı oyuncularla yollar ayrılıyor. İşte o isimler...