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Haberler Galeri Son dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil'e sürpriz teklif! Eski Beşiktaşlı yıldızların yanına gidiyor...
Giriş Tarihi: 04.04.2022 21:42 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 22:02

Son dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil'e sürpriz teklif! Eski Beşiktaşlı yıldızların yanına gidiyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan yıldız futbolcu Mesut Özil'in geleceği henüz belli olmazken transfer haberleri de üst üste gelmeye devam ediyor. 33 yaşındaki Türk asıllı Alman yıldız için Suudi Arabistan ekibinden çok cazip bir teklif geleceği öne sürüldü. İşte transfer haberinin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe’de Mesut Özil’e sürpriz teklif! Eski Beşiktaşlı yıldızların yanına gidiyor...

Son dakika haberi... Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil geleceğinin ne olacağı büyük bir merak konusu... Kadro dışı kararı sonrası 33 yaşındaki yıldızla ilgili transfer haberleri de üst üste gelmeye devam ediyor.

Son dakika: Fenerbahçe’de Mesut Özil’e sürpriz teklif! Eski Beşiktaşlı yıldızların yanına gidiyor...

Sarı-lacivertli kulüpte alınan sürpriz bir karar sonrası Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı.

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Son dakika: Fenerbahçe’de Mesut Özil’e sürpriz teklif! Eski Beşiktaşlı yıldızların yanına gidiyor...

TAKIMIN EN GOLCÜLERİNDEN!

33 yaşındaki on numara, bu sezon Fenerbahçe formasıyla attığı 9 golle takımın en skorer futbolcularından biri oldu.

Son dakika: Fenerbahçe’de Mesut Özil’e sürpriz teklif! Eski Beşiktaşlı yıldızların yanına gidiyor...

Mesut Özil, bu sezon Sarı-lacivertli formayla oynadığı 26 karşılaşmada attığı 9 golün yanı sıra 2 de asist kaydetti.

Son dakika: Fenerbahçe’de Mesut Özil’e sürpriz teklif! Eski Beşiktaşlı yıldızların yanına gidiyor...

Yıldız futbolcu, geçen sezonun devre arasında kriz yaşadığı Arsenal'dan ayrılarak çocukluk takımı Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.

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