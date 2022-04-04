Giriş Tarihi: 04.04.2022 21:42
Güncelleme Tarihi: 04.04.2022
22:02
Son dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil'e sürpriz teklif! Eski Beşiktaşlı yıldızların yanına gidiyor...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan yıldız futbolcu Mesut Özil'in geleceği henüz belli olmazken transfer haberleri de üst üste gelmeye devam ediyor. 33 yaşındaki Türk asıllı Alman yıldız için Suudi Arabistan ekibinden çok cazip bir teklif geleceği öne sürüldü. İşte transfer haberinin detayları...