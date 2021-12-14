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Haberler Galeri Son dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira ayrılığı yaklaşıyor! İstifa sorusuna yanıt vermemişti, yeni takımını açıkladılar...
Giriş Tarihi: 14.12.2021 21:57 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 22:07

Son dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira ayrılığı yaklaşıyor! İstifa sorusuna yanıt vermemişti, yeni takımını açıkladılar...

Son dakika haberi... Fenerbahçe'de uzun süren teknik direktör arayışlarının ardından göreve gelen Portekizli teknik adam Vitor Pereira, sarı-lacivertli camiada soru işareti olmaya devam ediyor. Sezona iyi başlayan Fenerbahçe, daha sonra düşüşe geçmiş ve Avrupa Ligi'nden elenmişti. Son olarak Gaziantep FK karşısında alınan 3-2'lik yenilginin ardından istifa sözleri yeniden gündeme geldi. Bunun üzerine Brezilya basını, Vitor Pereira hakkında flaş bir iddia ortaya attı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe’de Vitor Pereira ayrılığı yaklaşıyor! İstifa sorusuna yanıt vermemişti, yeni takımını açıkladılar...

Son dakika haberi... Geçtiğimiz sezona Erol Bulut ile başlayarak sezonu Emre Belözoğlu yönetiminde tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona Vitor Pereira ile girdi.

Son dakika: Fenerbahçe’de Vitor Pereira ayrılığı yaklaşıyor! İstifa sorusuna yanıt vermemişti, yeni takımını açıkladılar...

Yaz aylarında uzun süren teknik direktör arayışlarının sonunda birçok isimle görüşen Ali Koç ve yönetimi, yarım kalan hikayeyi devam ettirmişti.

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Son dakika: Fenerbahçe’de Vitor Pereira ayrılığı yaklaşıyor! İstifa sorusuna yanıt vermemişti, yeni takımını açıkladılar...

Yeni sezon kampına Vitor Pereira yönetiminde giren ve deneyimli teknik adamın istekleri doğrultusunda birçok isimle yollarını ayıran Fenerbahçe, birçok yeni transfer de yapmıştı.

Son dakika: Fenerbahçe’de Vitor Pereira ayrılığı yaklaşıyor! İstifa sorusuna yanıt vermemişti, yeni takımını açıkladılar...

Sezona şampiyonluk hedefiyle giren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi elemelerini de başarıyla geçerek gruplara kalmayı başardı.

Son dakika: Fenerbahçe’de Vitor Pereira ayrılığı yaklaşıyor! İstifa sorusuna yanıt vermemişti, yeni takımını açıkladılar...

Ancak UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan sarı-lacivertli ekip, grubu 3. sırada tamamladı ve UEFA Konferans Ligi'ne geriledi.

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