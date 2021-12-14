Giriş Tarihi: 14.12.2021 21:57Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 22:07
Son dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira ayrılığı yaklaşıyor! İstifa sorusuna yanıt vermemişti, yeni takımını açıkladılar...
Son dakika haberi... Fenerbahçe'de uzun süren teknik direktör arayışlarının ardından göreve gelen Portekizli teknik adam Vitor Pereira, sarı-lacivertli camiada soru işareti olmaya devam ediyor. Sezona iyi başlayan Fenerbahçe, daha sonra düşüşe geçmiş ve Avrupa Ligi'nden elenmişti. Son olarak Gaziantep FK karşısında alınan 3-2'lik yenilginin ardından istifa sözleri yeniden gündeme geldi. Bunun üzerine Brezilya basını, Vitor Pereira hakkında flaş bir iddia ortaya attı. İşte son dakika haberinin detayları...