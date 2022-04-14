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Haberler Galeri Son dakika: Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer bombası! Rennes forması giyen...
Giriş Tarihi: 14.04.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 09:33

Son dakika: Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer bombası! Rennes forması giyen...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de yakaladığı çıkışla birlikte ikinciliğe yükselen Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Avrupa kupalarına gitme ihtimali olan Fenerbahçe'nin transfer listesindeki iki oyuncu için harekete geçti. İşte Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Fransa'da forma giyen oyuncu...

VOLKAN DEMİR
Son dakika: Fenerbahçe’de yeni sezon için transfer bombası! Rennes forması giyen...

Süper Lig'de 8'de 7 yapan Fenerbahçe son maçında ezeli rakibi Galatasaray'ı mağlup ederek ikinci sıraya yerleşti ve Avrupa kupalarına gitme iddiasını devam ettirdi.

Son dakika: Fenerbahçe’de yeni sezon için transfer bombası! Rennes forması giyen...

İsmail Kartal'ın gelmesiyle birlikte büyük bir çıkış yakalayan Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer görüşmeleri de hız kazanacak.

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Son dakika: Fenerbahçe’de yeni sezon için transfer bombası! Rennes forması giyen...

İSMAİL KARTAL'IN İKİNCİ ADAM OLMAM MESAJI SONRASI GÖZLER ALİ KOÇ'TA

İsmail Kartal'ın 'İkinci adam olmam' mesajı sonrası gözler Ali Koç'a çevrildi ve yeni sezon için yeni bir hocanın getirilip getirilmeyeceği merak ediliyor.

Son dakika: Fenerbahçe’de yeni sezon için transfer bombası! Rennes forması giyen...

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de listede bulunan oyuncular için harekete geçildi.

Son dakika: Fenerbahçe’de yeni sezon için transfer bombası! Rennes forması giyen...

FENERBAHÇE'DEN YENİ TRANSFER BOMBASI

Yeni sezonun hocası henüz belli olmasa da Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı- Lacivertliler, sol bek için Rennes forması giyen Birger Meling'i gündemine aldı.

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