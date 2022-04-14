Giriş Tarihi: 14.04.2022 09:30
Güncelleme Tarihi: 14.04.2022
09:33
Son dakika: Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer bombası! Rennes forması giyen...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de yakaladığı çıkışla birlikte ikinciliğe yükselen Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Avrupa kupalarına gitme ihtimali olan Fenerbahçe'nin transfer listesindeki iki oyuncu için harekete geçti. İşte Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Fransa'da forma giyen oyuncu...