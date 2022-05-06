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Haberler Galeri Son dakika: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Trabzonspor ve Beşiktaş'ın eski yıldızlarına teklif...
Giriş Tarihi: 06.05.2022 22:57 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 23:07

Son dakika: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Trabzonspor ve Beşiktaş'ın eski yıldızlarına teklif...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de gelişmeler yaşanıyor. Jorge Jesus'tan yanıt bekleyen yönetim, kadro derinliği için kolları sıvadı. Gündeme gelen iddialara göre Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski oyuncusu için harekete geçti ve teklif yapıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe’den çifte transfer bombası! Trabzonspor ve Beşiktaş’ın eski yıldızlarına teklif...

İsmail Kartal'la birlikte 7 maç üst üste galibiyet alan Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer gelişmeleri yaşanıyor. Yeni teknik direktör için Jorge Jesus'la görüşen yönetim, deneyimli teknik adamdan haber bekliyor.

Son dakika: Fenerbahçe’den çifte transfer bombası! Trabzonspor ve Beşiktaş’ın eski yıldızlarına teklif...

TARAFTAR İSMAİL KARTAL'I İSTİYOR

Jorge Jesus dün 20 Mayıs'a kadar kararını açıklayacağını ifade etti. Fenerbahçe taraftarı ise İsmail Kartal'ın takımda kalmasını istiyor.

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Son dakika: Fenerbahçe’den çifte transfer bombası! Trabzonspor ve Beşiktaş’ın eski yıldızlarına teklif...

Yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer için kollar sıvandı ve golcü arayışları başladı.

Son dakika: Fenerbahçe’den çifte transfer bombası! Trabzonspor ve Beşiktaş’ın eski yıldızlarına teklif...

SÖRLOTH İÇİN FLAŞ İDDİA

Fenerbahçe'nin bir süredir takıma katmak istediği Norveçli golcü Alexander Sörloth transferinde de gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika: Fenerbahçe’den çifte transfer bombası! Trabzonspor ve Beşiktaş’ın eski yıldızlarına teklif...

SÖRLOTH İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

NTV Spor'un haberine göre, Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth için harekete geçen Fenerbahçe, Leipzig ile görüşmelere başladı.

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