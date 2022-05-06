Giriş Tarihi: 06.05.2022 22:57
Güncelleme Tarihi: 06.05.2022
23:07
Son dakika: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Trabzonspor ve Beşiktaş'ın eski yıldızlarına teklif...
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de gelişmeler yaşanıyor. Jorge Jesus'tan yanıt bekleyen yönetim, kadro derinliği için kolları sıvadı. Gündeme gelen iddialara göre Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski oyuncusu için harekete geçti ve teklif yapıldı. İşte son dakika haberinin detayları...