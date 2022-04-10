Giriş Tarihi: 10.04.2022 23:08 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 23:10

Son dakika: Fenerbahçe’den Galatasaray galibiyeti sonrası üst üste paylaşımlarla olay gönderme! “Bir aslan miyav dedi…”

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 32. haftasında oynanan dev derbi, Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek son 8 maçta 7. galibiyetini aldı ve ligde ikinci sıraya yükseldi. Kadıköy'de ezeli rakibi karşısında 6 yıl sonra kazanan Sarı-lacivertlilere 3 puanı getiren golleri Miha Zajc ve Serdar Dursun kaydetti. Dev mücadelenin hemen ardından Fenerbahçe, art arda paylaşımlarla Galatasaray'a karşı olay göndermelerde bulundu. İşte son dakika haberleri…