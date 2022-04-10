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Haberler Galeri Son dakika: Fenerbahçe’den Galatasaray galibiyeti sonrası üst üste paylaşımlarla olay gönderme! “Bir aslan miyav dedi…”
Giriş Tarihi: 10.04.2022 23:08 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 23:10

Son dakika: Fenerbahçe’den Galatasaray galibiyeti sonrası üst üste paylaşımlarla olay gönderme! “Bir aslan miyav dedi…”

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 32. haftasında oynanan dev derbi, Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek son 8 maçta 7. galibiyetini aldı ve ligde ikinci sıraya yükseldi. Kadıköy'de ezeli rakibi karşısında 6 yıl sonra kazanan Sarı-lacivertlilere 3 puanı getiren golleri Miha Zajc ve Serdar Dursun kaydetti. Dev mücadelenin hemen ardından Fenerbahçe, art arda paylaşımlarla Galatasaray'a karşı olay göndermelerde bulundu. İşte son dakika haberleri…

Son dakika: Fenerbahçe’den Galatasaray galibiyeti sonrası üst üste paylaşımlarla olay gönderme! “Bir aslan miyav dedi…”

Son dakika haberleri… Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, ligde 2. sıraya yükseldi.

Son dakika: Fenerbahçe’den Galatasaray galibiyeti sonrası üst üste paylaşımlarla olay gönderme! “Bir aslan miyav dedi…”

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya baskılı bir oyunla başlayan Fenerbahçe, 26. dakikada Miha Zajc'ın golüyle öne geçti ve soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

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Son dakika: Fenerbahçe’den Galatasaray galibiyeti sonrası üst üste paylaşımlarla olay gönderme! “Bir aslan miyav dedi…”

İkinci yarıya da iyi başlayan Fenerbahçe, 68. dakikada Serdar Dursun'un golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kalan bölümde rakibine gol şansı tanımayan Fenerbahçe, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Son dakika: Fenerbahçe’den Galatasaray galibiyeti sonrası üst üste paylaşımlarla olay gönderme! “Bir aslan miyav dedi…”

Karşılaşma öncesinde 56 puanla 3. basamakta yer alan Fenerbahçe, puanını 59'a yükselterek İttifak Holding Konyaspor'un önüne geçti ve 2. sıraya yerleşti.

Son dakika: Fenerbahçe’den Galatasaray galibiyeti sonrası üst üste paylaşımlarla olay gönderme! “Bir aslan miyav dedi…”

BU SEZON İLK KEZ 4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Fenerbahçe, Galatasaray'ı yenerek bu sezon ligde ilk kez üst üste 4. galibiyetini elde etti.

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