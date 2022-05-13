Giriş Tarihi: 13.05.2022 01:29
Güncelleme Tarihi: 13.05.2022
01:29
Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezonu ikinci sırada tamamlamak isteyen Fenerbahçe, gelecek sezona iddialı bir giriş yapmanın peşinde. Teknik direktörlük için büyük ölçüde anlaşmaya varılan Jorge Jesus'u kısa süre içerisinde İstanbul'a getirmeyi planlayan sarı-lacivertli ekipte transfer çalışmaları da titizlikle sürüyor. Yabancı kuralı henüz netleşmese de Kanarya, kaliteli Türk oyuncu sayısını artırmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda Ali Koç, Galatasaray'da forma giyen yıldız oyuncuya kancayı taktı. İşte son dakika haberinin detayları…