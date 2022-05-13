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Haberler Galeri Son dakika: Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi çalım! Ali Koç’tan Jorge Jesus’a hediye gibi transfer geliyor…
Giriş Tarihi: 13.05.2022 01:29 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 01:29

Son dakika: Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi çalım! Ali Koç’tan Jorge Jesus’a hediye gibi transfer geliyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezonu ikinci sırada tamamlamak isteyen Fenerbahçe, gelecek sezona iddialı bir giriş yapmanın peşinde. Teknik direktörlük için büyük ölçüde anlaşmaya varılan Jorge Jesus'u kısa süre içerisinde İstanbul'a getirmeyi planlayan sarı-lacivertli ekipte transfer çalışmaları da titizlikle sürüyor. Yabancı kuralı henüz netleşmese de Kanarya, kaliteli Türk oyuncu sayısını artırmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda Ali Koç, Galatasaray'da forma giyen yıldız oyuncuya kancayı taktı. İşte son dakika haberinin detayları…

VOLKAN DEMİR
Son dakika: Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi çalım! Ali Koç’tan Jorge Jesus’a hediye gibi transfer geliyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan bir performans sergileyen Fenerbahçe, İsmail Kartal ile çıkışa geçti.

Son dakika: Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi çalım! Ali Koç’tan Jorge Jesus’a hediye gibi transfer geliyor…

Vitor Pereira'nın yerine göreve gelen deneyimli çalıştırıcı, takımı toparlayarak ikinci sıraya yerleşti ve taraftarın gönlünü kazandı.

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Son dakika: Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi çalım! Ali Koç’tan Jorge Jesus’a hediye gibi transfer geliyor…

Ancak yeni sezonda yabancı bir hocayla yola devam etmeyi düşünen Fenerbahçe yönetimi, Jorge Jesus'la büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Son dakika: Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi çalım! Ali Koç’tan Jorge Jesus’a hediye gibi transfer geliyor…

Portekizli teknik direktörü kısa süre içerisinde İstanbul'a getirmeyi planlayan Ali Koç, transferde de çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika: Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi çalım! Ali Koç’tan Jorge Jesus’a hediye gibi transfer geliyor…

Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen sarı-lacivertli ekip, iddialı bir kadro kurmanın peşinde.

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