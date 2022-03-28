Giriş Tarihi: 28.03.2022 22:42
Güncelleme Tarihi: 28.03.2022
23:03
Son dakika: Fenerbahçeli genç yıldızın yeni adresi belli oldu! Galatasaray ve Beşiktaş derken...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmayı planlayan ve yabancı bir teknik direktörle çalışmayı hedefleyen Fenerbahçe'de genç yıldız, sezon sonunda takımdan ayrılıyor. Sarı-lacivertlilerin büyük umutlarla transfer ettiği genç oyuncuyla Galatasaray ve Beşiktaş'ın adı da geçerken yeni takımı için karar verildi. İşte transfer haberinin detayları...