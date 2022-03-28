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Haberler Galeri Son dakika: Fenerbahçeli genç yıldızın yeni adresi belli oldu! Galatasaray ve Beşiktaş derken...
Giriş Tarihi: 28.03.2022 22:42 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 23:03

Son dakika: Fenerbahçeli genç yıldızın yeni adresi belli oldu! Galatasaray ve Beşiktaş derken...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmayı planlayan ve yabancı bir teknik direktörle çalışmayı hedefleyen Fenerbahçe'de genç yıldız, sezon sonunda takımdan ayrılıyor. Sarı-lacivertlilerin büyük umutlarla transfer ettiği genç oyuncuyla Galatasaray ve Beşiktaş'ın adı da geçerken yeni takımı için karar verildi. İşte transfer haberinin detayları...

Son dakika: Fenerbahçeli genç yıldızın yeni adresi belli oldu! Galatasaray ve Beşiktaş derken...

Son dakika haberi... Süper Lig'de bu sezon istediği gibi bir sezon geçirmeyen Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 8 yıla çıktı. Sarı-lacivertliler, gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için kolları erkenden sıvadı.

Son dakika: Fenerbahçeli genç yıldızın yeni adresi belli oldu! Galatasaray ve Beşiktaş derken...

Yeni sezonda yabancı bir teknik direktörle çalışmayı hedefleyen Fenerbahçe'de gelecek ve gidecek oyuncular için de çalışmalar başladı.

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Son dakika: Fenerbahçeli genç yıldızın yeni adresi belli oldu! Galatasaray ve Beşiktaş derken...

SOSA VE GUSTAVO YOLCU!

Kanarya'da gözler ilk olarak takımdan ayrılacak oyunculara çevrildi. Fenerbahçe'de ilk etpata sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 36 yaşındaki Jose Sosa takımdan ayrılacak.

Son dakika: Fenerbahçeli genç yıldızın yeni adresi belli oldu! Galatasaray ve Beşiktaş derken...

Sarı-lacivertlilerde bir yıl daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki Brezilyalı orta saha Luiz Gustavo'nun da yüksek maliyeti nedeniyle takımdan ayrılması bekleniyor.

Son dakika: Fenerbahçeli genç yıldızın yeni adresi belli oldu! Galatasaray ve Beşiktaş derken...

Fenerbahçe, ayrıca geçtiğimiz günlerde 6 genç oyuncusuyla yeni sözleşme imzaladı. Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural ile yeni sözleşme imzalandı.

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