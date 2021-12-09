Son dakika: Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nden elendi! Konferans Ligi’ndeki muhtemel rakipler belli oldu…

Son dakika haberi… Bu yıl Vitor Pereira yönetiminde yeni sezona başlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etti. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 6. ve son haftasında konuk ettiği Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. D Grubu'nda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 6 puanla 3. sırada yer aldı. Sarı-lacivertli ekip, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek. Fenerbahçe, bu turda Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu 2. sırada bitiren takımlarından biriyle eşleşecek. Avrupa Ligi'ndeki maçların sonuçlarına göre Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…