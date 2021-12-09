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Haberler Galeri Son dakika: Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nden elendi! Konferans Ligi’ndeki muhtemel rakipler belli oldu…
Giriş Tarihi: 09.12.2021 23:49 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 23:52

Son dakika: Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nden elendi! Konferans Ligi’ndeki muhtemel rakipler belli oldu…

Son dakika haberi… Bu yıl Vitor Pereira yönetiminde yeni sezona başlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etti. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 6. ve son haftasında konuk ettiği Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. D Grubu'nda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 6 puanla 3. sırada yer aldı. Sarı-lacivertli ekip, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek. Fenerbahçe, bu turda Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu 2. sırada bitiren takımlarından biriyle eşleşecek. Avrupa Ligi'ndeki maçların sonuçlarına göre Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nden elendi! Konferans Ligi’ndeki muhtemel rakipler belli oldu…

Son dakika… Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 6. ve son haftasında ağırladığı Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalarak veda etti. Sarı-lacivertliler Avrupa macerasına Konferans Ligi'nde devam edecek.

Son dakika: Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nden elendi! Konferans Ligi’ndeki muhtemel rakipler belli oldu…

D Grubu'nda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 6 puanla 3. sırada yer aldı. Sarı-lacivertli ekip, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek.

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Son dakika: Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nden elendi! Konferans Ligi’ndeki muhtemel rakipler belli oldu…

Fenerbahçe, bu turda Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu 2. sırada bitiren takımlarından biriyle eşleşecek.

Son dakika: Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nden elendi! Konferans Ligi’ndeki muhtemel rakipler belli oldu…

Avrupa Ligi 20.45 seansının sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe'nin 4 muhtemel rakibi belli oldu.

Son dakika: Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nden elendi! Konferans Ligi’ndeki muhtemel rakipler belli oldu…

Avrupa Ligi'nde 23.00 seansının sonuçlarına göre ise temsilcimizin Konferans Ligi'ndeki tüm rakipleri belli olacak.

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