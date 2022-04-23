Giriş Tarihi: 23.04.2022 00:42
Güncelleme Tarihi: 23.04.2022
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Son dakika: Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçında kazandığı penaltılarda karar doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı...
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında ikincilik mücadelesi veren Fenerbahçe, deplasmanda ligde kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Sarı-lacivertlilerin ilk yarının son anlarında kazandığı 2 penaltıyı değerlendirdi.