SERDAR DURSUN TARİHE GEÇTİ!

Ligin ilk yarısında da Çaykur Rizespor karşısında hat-trick yapan Serdar Dursun, Süper Lig tarihinde bir sezonda aynı takıma karşı 2 kez hat-trick yapan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.