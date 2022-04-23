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Haberler Galeri Son dakika: Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçında kazandığı penaltılarda karar doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı...
Giriş Tarihi: 23.04.2022 00:42 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022 00:50

Son dakika: Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçında kazandığı penaltılarda karar doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında ikincilik mücadelesi veren Fenerbahçe, deplasmanda ligde kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Sarı-lacivertlilerin ilk yarının son anlarında kazandığı 2 penaltıyı değerlendirdi.

Son dakika: Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor maçında kazandığı penaltılarda karar doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı...

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında ikincilik mücadelesi veren Fenerbahçe, deplasmanda ligde kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Karşılaşmayı baştan sona üstün oynayan konuk ekip Fenerbahçe maçı 6-0 kazandı.

Son dakika: Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor maçında kazandığı penaltılarda karar doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı...

Sarı-lacivertlilere 3 puanı getiren golleri hat-trick yapan Serdar Dursun (3), Diego Rossi, Enner Valencia ve Nazım Sangare kaydetti.

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Son dakika: Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor maçında kazandığı penaltılarda karar doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı...

BAIANO 1. DAKİKADA KIRMIZI KART GÖRDÜ!

Ev sahibi takımda Fabricio Baiano, maçın henüz başında, 1. dakikada rakibine yaptığı sert hareketle direkt kırmızı kart gördü.

Son dakika: Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor maçında kazandığı penaltılarda karar doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı...

Bu sonuçla ligde son 11 maçta 10. galibiyetini alan Fenerbahçe 65 puana yükseldi. 2 maç sonra nağlup olan Çaykur Rizespor ise 30 puanda kaldı.

Son dakika: Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor maçında kazandığı penaltılarda karar doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı...

SERDAR DURSUN TARİHE GEÇTİ!

Ligin ilk yarısında da Çaykur Rizespor karşısında hat-trick yapan Serdar Dursun, Süper Lig tarihinde bir sezonda aynı takıma karşı 2 kez hat-trick yapan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.

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